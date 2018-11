Svih 24 fudbalska reprezentativca Bosne i Hercegovine trenirali su večeras u Beču na igralištu Rax-Platz.

Foto: AA

Sa saigračima je trenirao i Gojko Cimirot, koji je propustio sinoćnji trening radi lakše povrede ahilove tetive.



"Cimirot će u potpunosti biti spreman do sutra. Svi ostali su zdravi i spremni", rekao je Gordan Ciprić, trener u stručnom štabu reprezentacije BiH.



Istakao je kako će sutra dodatno analizirati igru Austrijanca, te da očekuje tvrdu i neizvjesnu utakmicu.



"Neće nas zavarati to što imamo devet bodova iz tri utakmice i svjesni smo kvaliteta protivnika. Igrat ćemo na tri boda, a bili bi zadovoljni i remijem čime bi potvrdili prvo mjestu u grupi Lige nacija", kazao je Ciprić i poručio da u reprezentaciji BiH uopće ne razmišljaju o porazu, iako bi prvo mjesto u grupi "3" Lige nacija "B" potvrdili i porazom s golom razlike, uz postignuti pogodak.



"Ne, to nas ne zanima. O porazu ne razmišljamo", rekao je Ciprić.



Reprezentativci BiH do utakmice petog kola grupe "3" UEFA Lige nacije "B" s Austrijom trenirat će još sutra na stadionu "Ernet Happel" gdje će u četvrtak od 20.45 sati i odmjeriti snage s veoma kvalitetnim rivalom.





(AA)