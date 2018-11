Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine (U21) okupila se danas u Trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici, gdje će se pripremati za prijateljski meč protiv Azerbejdžana, koji će se igrati u ponedjeljak, 19. novembra, u 13.00 sati.

Arhiv / 24sata.info

Selektoru Vinku Marinoviću, koji je pozvao 23 igrača, na vrijeme se nije odazvao Jusuf Gazibegović iz austrijskog Lieferinga, koji je imao problema s avionskim linijama, ali bi trebao stići večeras. Današnji, prvi trening, propustio je i Čelikov stoper Vedran Vrhovac, koji je povrijeđen.



- Vrhovca, vjerovatno, zbog povrede nećemo ni koristiti za ovu utakmicu - kazao je u danas u prvom obraćanju novinarima selektor Marinović, koji će voditi mladi bh. tim i u narednom kvalifikacijskom ciklusu.



Marinović je, sa svojim stručnim štabom, novu priliku zaslužio zbog dobrih igara te i 18 osvojenih bodova u nedavno završenim kvalifikacijma za evropsko prvenstvo 2019. godine, u kojima su “Zmajići” završili kao treći (iza Rumunije i Portugala, a ispred Švicarske, Velsa i Lihtenštajna).



- Kada bismo se okrenuli, možda da smo imali pobjedu više - Rumuniju kući ili Švicarsku u gostima, da su to ta tri boda koja su nam i nedostajala barem, minimalno, za baraž. Bilo je dosta dobrih utakmica, a imamo i nekoliko igrača u A selekciji te nekoliko koji su pred A selekcijom. Naravno, od njih zavisi kako će odigrati u narednom period i da li će biti pozvani u A selekciju. Imamo dosta dobrih igrača i na njima je da se potvrde - rekao je Marinović.



Dodao je da se na utakmici protiv Azerbejdžana želi uvjeriti s kvalitetom kandidata za naredni ciklus kvalifikacija.



- Pratit ćemo i ostale igrače, jer do marta i kvalifikacijskih utakmica ima dosta vremena. U decembru, kada je izvlačenje grupa u Cirihu, znat ćemo i ko će nam biti rivali - napominje Marinović, a koji je jedan od rijetkih selektora mladog tima koji je zadnjih godina odradio kompletan kvalifikacijski ciklus te dobio priliku da tim vodi i u narednom ciklusu.



- Mi smo i u prošlom periodu radili da imamo kostur mlađih igrača, koji imaju pravo nastupa i u ovim kvalifikacijama i mi ga imamo. Tako da će nam biti od pomoći. Naravno, vidjet ćemo na koji način i koji su to igrači koji mogu da odgovore na ove zahtjeve tima. Ono što je bitno, je da pola tih igrača zna šta želimo i meni će, kao selektoru, biti lakše - istakao je Marinović.



Član norveškog Rozenborga, Besim Šerbečić, nastupao je i u prošlom ciklusu, a bit će i jedan od oslonaca bh. tima u narednom ciklusu.



- Ostaje žal za prošlim kvalifikacijama. Tokom cijelih kvalifikacija igrali smo dobro, ali nam uvijek fali to malo pa se nadam, evo, tu je nova generacija, novi igrači… Stvarno je kvalitetna generacija i mislim da možemo napraviti iskorak. Da smo spremni - uvjeren je Šerbečić.



Smatra kako će dosta toga zavisiti i od žrijeba. Nada se lakšoj grupi, jer, kaže, u prošlim kvalifikacijama nisu imali ni sreće na žrijebu. Bitno je, kaže, kako će načiniti prvi korak pa se nada i pobjedi u ponedjeljak protiv Azerbejdžana.



Marinovićev spisak igrača za Azerbejdžan: Suan Bešić (SCO Angers, Francuska), Vladan Kovačević (Sarajevo), Jusuf Gazibegović (Liefering, Austrija), Besim Šerbečić (Rosenborg BK, Norveška), Halid Šabanović (Sarajevo), Amar Beganović (Sloboda),Vedran Vrhovac (Čelik), Nihad Mujakić (Sarajevo), Selmir Pidro (Sarajevo), Jasmin Čeliković (Inter Zaprešić, Hrvatska), Milan Savić (KV Mechelen, Belgija), Marijan Ćavar (Osijek, Hrvatska), Zinedin Mustedanagić (MFK Ružomberok, Slovačka), Amar Ćatić (PSV Eindhoven, Holandija), Vladan Danilović (Borac), Anel Šabanadžović (Željezničar), Haris Hajdarević (Željezničar), Petar Bojo (Mladost), Nermin Hajdarević (GOŠK), Marko Brkić (Zvijezda 09), Stipe Jurić (Široki Brijeg), Nardin Mulahusejnović (Maribor, Slovenija), Jovo Lukić (Krupa).



(FENA)