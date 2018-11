Menadžer Manchester Uniteda Jose Mourinho istakao je da odsustvo Paula Pogbe neće koristiti kao izgovor za poraz u derbiju protiv Manchester Citiyja.

Jose Mourinho / 24sata.info

Crveni đavoli su na Etihadu poraženi sa 3:1, te sada zaostaju 12 bodova za Građanima, koji su prvi na tabeli.



Mourinho nije mogao da računa na od ranije povrijeđenog Romelua Lukakua, a u sastavu nije bilo ni Paula Pogbe.



"City je tri meča odigrao na svom terenu i ostvario je pobjede od 6:1, 6:0. Bilo im je lijepo i lako. Mi smo odigrali dvije teške utakmice, drugu protiv jednog od najboljih timova u Evropi. Pri tom Fellaini je morao da igra, a nije bio spreman za svih 90 minuta. Iz nekih razloga smo ostali i bez Pogbe. Ne znači da bismo s Paulom pobjedili, tako da to neću koristiti kao izgovor", rekao je Portugalac, prenosi SportKlub.



City je 66 posto vremena imao loptu u nogama i 16 puta je štirao ka golu rivala. S druge strane, United je samo šest puta uputio loptu ka golu domaćina.



"Ljudi koji ne razumiju fudbal ga analiziraju kroz statistiku. Mene to ne interesuje. Bitno mi je kako sam se osjećao tokom igre, koja je bila otvorena do 80. minuta. Smatram da jesmo imali greški, ali ne mislim da smo igrali loše", zaključio je Mourinho.



Đavoli poslije reprezentativne pauze dočekuju Crystal Palace na svom terenu.





(24sata.info)