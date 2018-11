Selektor hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić uoči utakmice koju će igrati protiv Španije na stadionu Maksimir najavio je bolju igru te revanš sa Špancima koji su kao domaćini Hrvatskoj prije dva mjeseca nanijeli najteži poraz u historiji.

Zlatko Dalić / 24sata.info

Selektor Dalić danas okuplja reprezentaciju uoči posljednjih dviju utakmica u grupi Lige nacija. Prvu utakmicu protiv Španije hrvatska reprezentacija odigrat će na domaćem terenu u Maksimiru protiv, a protiv Engleske igrat će u gostima.



Dalić je najavio kako Hrvatsku očekuju „dvije atraktivne, teške i važne utakmice protiv dvije jake reprezentacije“.



„Mene posebno veseli ova prva utakmica sa Špancima, jer je to prva službena utakmica naše reprezentacije nakon Svjetskog prvenstva pred našim navijačima. Naravno da očekujem pun stadion, pun Maksimir i da se nastavi jedno zajedništvo koje je bilo tokom ljeta, i naravno, našu dobru igru i tri boda koja će nam biti jako važna, s obzirom na to da onda možemo u Engleskoj na Wembleyu odlučivati o prvaku grupe, a ta tri boda su nam važna da ostanemo kao glavni nositelji za ždrijeb koji je u 12. mjesecu za Evropsko prvenstvo“, izjavio je Dalić.



Igrači se okupljaju danas, najavio je Dalić koji će s igračima popodne održati i prvi pripremni trening za maksimirsku utakmicu sa Špancima.



Na pitanje o nagradi za najboljeg evropskog trenera kojeg je dobio od Asocijacije evropskih nogometnih trenera (AEFCA) na njihovom simpoziju u turskoj Antaliji, Dalić je kazao kako mu je ova nagrada posebno draga jer dolazi od struke.



Dodao je kako je to važna nagrada i za hrvatski nogomet, trenere i nogometaše jer smatra da je to pokazatelj da se hrvatski nogomet cijeni u Evropi.



„To je, ne samo moj uspjeh nego uspjeh hrvatske reprezentacije u Rusiji“, poručio je Dalić i zahvalio svima na, kako je rekao, laskavoj i lijepoj tituli najboljeg trenera Evrope.



Osvrnuo se na debakl i rezultat 6:0 kojega je hrvatska reprezentacija doživjela na gostovanju u Španiji izgubivši historijski velikom razlikom protiv domaćina.





(AA)