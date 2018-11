Ekipa Atalante upisala je pobjedu u meču 12. kola talijanske Serije A protiv Intera rezultatom 4:1 čime su prekinuli sjajan niz Nerazzurra od sedam pobjeda.

Foto: 24sata.info

Atalanta je puno bolje otvorila meč, a u prvih 20 minuta domaća ekipa imala je sedam čak sedam stopostotnih prilika. Inter je na početku djelovao poprilično izgubljeno, što su domaći igrači maksimalno koristili i gotovo svaki napad prijetili su golu Samira Handanoviča.



Prvu priliku vrijenu pomena imao je Hateboer u petoj minuti, ali golman Intera brani, da bi već u devetoj minuti Atalanta sasvim zasluženo stigla do vodstvo. Nakon što je Zapata bio neodlučan u dvije situacije pred golom gostiju, lopta je stigla do Hansa Hateboera koji iz blizine pogađa za 1:0 i donosi veliko slavlje domaćim navijačima.



Dvije minute nakon toga, Atalanta je nastavila sa silovitim napadima prema golu Nerazzurra, udarac Gomeza u 11. minuti sjajno je zaustavio Handanovič da bi u 23. minuti Iličić iz idealne prilike šutirao pored gola.



Jedino što je Inter uspio uraditi u prvom poluvremenu bio je pokušaj Brozovića s nekih 25 metara iz voleja, a pred kraj prve dionice Iličić i Toloi su imali nove velike prilike za domaći tim no nisu bili precizni u ključnom trenutku.



U drugoj minuti drugog poluvremena Gianluca Mancini je igrao rukom, a sudija pokazuje na bijelu tačku, nakon čega je Mauro Icardi bio i više nego siguran i donio je poravnanje svojoj ekipi.



Ipak, vidjelo se da Inter nije ekipa koja može parirati danas raspoloženoj Atalanti, krivac kod penala Mancini u 62. minuti nakon centaršuta Iličića pogađa za novo vodstvo ekipe iz Bergama, da bi na 3:1 povisio Berat Djimsiti u 88. minuti čime je riješio pitanje pobjednika.



Konačnih 4:1 postavio je Gomez u 93. minuti susreta kada je fenomenalnim udarcem matirao danas sjajnog Handanoviča koji ni sa pet ili šest vrhunskih odbrana nije uspio spasiti svoj klub poraza.



Nakon nekompletnog 12. kola talijanske Serije A Inter je pao na treću poziciju sa 25 bodova, tri manje od Napolija, dok se Atalanta popela na šestu poziciju sa 18 bodova, prenosi Klix.ba.





(24sata.info)