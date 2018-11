Selektor reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić proglašen je najboljim trenerom Evrope na simpoziju Asocijacije europskih nogometnih trenera održanom u Antaliji, gdje su mu dali veliko priznanje.

"Najveći uspjeh prije ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u Rusiji je bilo treće mjesto u Francuskoj 1998., a iako smo imali kvalitetne nogometaše i kasnije, dvadeset godina nismo imali dovoljno uspjeha. Nakon što sam imenovan za selektora, krenuo sam u potragu za rješenjem zašto ne uspijevamo u boljim plasmanima. I onda smo pokazali u Rusiji da i male zemlje, kada vjeruju u sebe i puno rade, mogu ostvariti veliki uspjeh.", izjavio je Dalić.



Najbolji trener Evrope nije preskočio, istaknuti značaj igrača ispred njegovog:



"To je uspjeh nogometaša, a ne moj. Ja sam ih samo postavio na pravo mjesto, odabrao najbolju taktiku i sve to implementirao. Vrlo je bitno da smo imali igrača poput Luke Modrića. Bio je moja desna ruka i puno mi je pomogao.“



Što se tiče budućnosti, istaknuo je da vjeruje u dobar rezultat i na Evropskom prvenstvu 2020. godine:



"Možemo ostvariti veliki uspjeh i na predstojećem Euru. Biti uvijek na vrhu nije lako kad si mala zemlja, ali mi to možemo!"



