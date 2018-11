Izet Hajrović, jedan od najboljih nogometaša Dinama, sa kojim je u četvrtak protiv Spartaka Trnave ostvario povijesnu pobjedu (3:1), ističe kako mu je uz dobru fizičku spremu najvažniji timski duh u momčadi. Spreman je za poziv u reprezentaciju BiH kojoj prognozira uspjeh u Beču, a život u Zagrebu ocjenjuje ugodnim i lijepim za provod uz suprugu.

Foto: Anadolija

GNK Dinamo je na stadionu ”Maksimir” pokrivenom gustom maglom i ispražnjenim sjeverom ”Bad Blue Boysa”, u četvrtak pobijedio slovački klub Spartak Trnavu u četvrtom kolu UEFA Europske lige, te sa maksimalnim brojem bodova osigurao eliminacijsku fazu, odnosno plasirao se među 32 najbolje ekipe eminentnog međunarodnog natjecanja.



Dinamo je osigurao prvo proljeće u Europi nakon 49 godina, a u preostala dva kola zagrebačkim ”modrima” za status nositelja u šesnaestini finala Europske lige treba još samo bod.



Jedan od ključnih igrača je Izet Hajrović, doskorašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine i jedan od zaslužnijih za veliki pothvat zagrebačkog kluba kojemu su se odnedavno na maksimirske tribine vratili navijači.



Hajrović je jako sretan što je Dinamo ostvario povijesnu pobjedu. Kaže kako je ranije govorio da Dinamo ima dobre šanse proći dalje, te kako su se njegove riječi na kraju obistinile.



„Ali imamo još dvije utakmice, tako da želimo iskoristiti svoj maksimum do kraja i pobijediti u te dvije utakmice i onda vidjeti tko će nam biti sljedeći protivnik u proljeće“, rekao je Hajrović u ekskluzivnom intervjuu za Anadolu Agency (AA).



Na pitanje bi li svoju igru u zagrebačkom Dinamu ocijenio vrhuncem fizičke spremnosti, pa i nogometne karijere, Hajrović odgovara kako se zaista nalazi u vrhunskoj formi.



„Ušao sam u dobroj formi zahvaljujući ekipi i suigračima i ja igram jako dobro, ali to za mene nije broj jedan. Broj jedan za mene je moja momčad i naš zajednički uspjeh. To svi vide: navijači, ljudi iz kluba i naši treneri“, ocijenio je Hajrović.



Na pitanje kako komentira da opet nije na spisku izbornika BiH Roberta Prosinečkog, unatoč dobroj igri u Dinamu, i najavama bh. selektora da će ga pozvati u nacionalni tim, što nije učinio ni za predstojeće utakmice sa Austrijom i Španijom, kazao je ”reprezentaciju BiH ne želi pretjerano komentirati”.



„Prosinečki radi svoj posao kako treba, jako je uspješan i ja samo mogu reći da sam spreman i ako bude vrijeme, pozvat će me on“, istakao je Hajrović.



Smatra kako BiH ima šanse ostati neporažena protiv Austrije 15. studenoga u Beču i izboriti prvo mjesto u grupi ”3” Lige nacija ”B”, tj. plasirati se u baraž za EURO 2020. i elitnu UEFA Ligu nacija ”A”.



„Bosna i Hercegovina ima dobre šanse u Beču gdje će na stadionu, mislim, biti dosta naših navijača koji će ih bodriti. Siguran sam da će BiH pobijediti“, naglasio je Hajrović.



O utiscima o životu u Zagrebu i načinu na koji provodi slobodno vrijeme, Hajrović je veoma pozitivan.



„Zagreb mi se jako sviđa, kao i mojoj supruzi sa kojom živim ovdje. Ljudi su jako kulturni, pristojni, ima lijepih restorana, može se lijepo izaći i meni ništa više ne treba“, poručio je Hajrović.



(AA)