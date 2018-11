Četiri boda u dva posljednja susreta, osjetno su popravila raspoloženje u taboru ekipe Tuzla Cityja.

Slobodan Starčević / 24sata.info

Iako je u medijima nedavno "osvanula" izjava trenera Slobodana Starčevića o tome da će njegova ekipa protiv Željezničara ići na pobjedu, šef struke Tuzla Cityja u razgovoru za Fenu ističe da ekipa sa Grbavice jeste u krizi, ali da se ne smije potcijeniti. No, vjeruje da mogu do boda.



"Još smo daleko od cilja vezanog za opstanak u ligi. Ali, posljednji rezultati, i naši i Željini, daju nam za pravo da se nadamo povoljnom rezultatu. Ako ništa, jednom bodu. Imamo individualni kvalitet u ekipi, treba ga iskoristiti za kolektivni. Ova ekipa ima veći potencijal od prikazanog. Neki toga nisu svjesni na treninzima. Željo je još u krizi, ali i da nije, niko nikoga ne smije potcijeniti. Zato kažem, idemo pokazati šta možemo i očekujemo uspjeh", rekao je Starčević.



Ističe da njegova ekipa dolazi na Grbavicu bez ikakvog opterećenja. Tuzla City je protiv jakih ekipa već pokazao da može biti ravnopravan suparnik, ako sve poluge funkcioniraju kako mogu.



"Sjetite se da smo dobro stajali na terenu protiv Širokog Brijega, Zrinjskog, pa i Sarajeva. To može da se dogodi i protiv Željezničara, ne računajući na njihove trenutne probleme. Bitno je da nemamo imperativa, a u tom slučaju šta nam Bog da", kaže trener ekipe iz Simin Hana.



Svi igrači su na raspolaganju stručnom štabu, osim onih s dužim bolovanjem. Na put će krenuti i Nemanja Stjepanović, koji je ovih dana bio na "terapiji" u Beogradu, osjeća se bolje, ali...



"Bit će na klupi, ali neće ulaziti u igru. Njegovi ljudski kvaliteti i prisustvo poticaj su ostalim igračima, pozitivna je ličnost i želimo da bude dio tima za Želju, makar da bodri ostale", zaključio je Starčević.



Utakmica Željezničar – Tuzla City igra se u nedjelju od 16:30 sati.



(FENA)