U četvrtak su na programu bili susreti 4. kola nogometne Europske lige nakon kojeg su osminu finala osigurali Arsenal, Chelsea, Bayer Leverkusen, Zurich, Eintracht, Lazio i zagrebački Dinamo.

arhiv / 24sata.info

U skupini D Dinamo je u Zagrebu došao do četvrte pobjede, svladavši Spartak iz Trnave rezultatom 3:1 te će hrvatski prvak prvi put nakon 1970. dočekati "proljeće u Europi".



U skupini A Bayer Leverkusen je s 1:0 bio bolji od Zuericha, no obje su momčadi dva kola prije kraja osigurale nastavak natjecanja.



Arsenalu je u skupini E bio dovoljan bod protiv Sportinga za potvrdu prolaska dalje, a u osmini finala igrat će i Chelsea koji je do četvrte pobjede u skupini L došao na gostovanju kod BATE Borisova. Bilo je 1:0 za momčad iz Londona.



Maksimalna učinak ima Eintracht Frankfurt u skupini H. Njemački predstavnik sinoć je u gostima pobijedio Apollon Limassol 3:2. Iz te skupine u osminu finala će i Lazio koji je prolaz dalje potvrdio domaćom pobjedom nad Marseilleom 2:1.



Zanimljiva je situacija u skupini B gdje je FC Salzburg u gostima pobijedio Rosenborg 5:2 te ima maksimalnih 12 bodova. No, austrijski prvak još nije osigurao prolaz dalje, jer bi se moglo dogoditi da Salzburg, RB Leipzig i Celtic imaju po 12 bodova, i u tom bi slučaju odlučivali međusobni susreti ta tri kluba.



Rezultati 4. kola nogometne Evropske lige:



A-grupa:

Bayer Leverkusen - Zürich 1:0 (0:0)

Ludogorec - AEK Larnaka 0:0

Tabela:

1. Bayer Leverkusen 4 3 0 1 10:7 9

2. Zürich 4 3 0 1 5:3 9

3. Ludogorec 4 0 2 2 3:5 2

4. AEK Larnaka 4 0 2 2 3:6 2



B-grupa:

Celtic - Leipzig 2:1 (0:1)

Rosenborg - Salzburg 2:5 (0:4)

Tabela:

1. Salzburg 4 4 0 0 14:5 12

2. RB Leipzig 4 2 0 2 8:6 6

3. Celtic 4 2 0 2 4:6 6

4. Rosenborg 4 0 0 4 3:12 0



C-grupa:

Bordeaux - Zenit St. Peterburg 1:1 (1:0)

Slavia Prag - Koebenhavn 0:0

Tabela:

1. Zenit St. Peterburg 4 2 2 0 5:3 8

2. Slavia Prag 4 2 1 1 2:1 7

3. Koebenhavn 4 1 2 1 3:3 5

4. Bordeaux 4 0 1 3 3:6 1



D-grupa:

Fenerbahče - Anderlecht 2:0 (0:0)

Dinamo Zagreb - Spartak Trnava 3:1 (2:0)

Tabela:

1. Dinamo Zagreb 4 4 0 0 11:3 12

2. Fenerbahče 4 2 1 1 7:6 7

3. Spartak Trnava 4 1 0 3 3:7 3

4. Anderlecht 4 0 1 3 2:7 0



E-grupa:

Arsenal - Sporting Lisabon 0:0

Vorskla Poltava - Qarabag Agdam 0:1 (0:1)

Tabela:

1. Arsenal 4 3 1 0 8:2 10

2. Sporting 4 2 1 1 4:2 7

3. Vorskla Poltava 4 1 0 3 4:7 3

4. Qarabag 4 1 0 3 1:6 3



F-grupa:

Betis - Milan 1:1 (1:0)

Olympiacos Pirej - Dudelange 5:1 (4:0)

Tabela:

1. Betis Sevilla 4 2 2 0 6:2 8

2. Olympiakos Pirej 4 2 1 1 8:4 7

3. Milan 4 2 1 1 6:4 7

4. Dudelange 4 0 0 4 1:11 0



G-grupa:

Spartak Moskva - Glasgow Rangers 4:3 (2:3)

Rapid Beč - Villarreal 0:0

Tabela:

1. Villarreal 4 1 3 0 9:5 6

2. Glasgow Rangers 4 1 2 1 8:7 5

3. Spartak Moskva 4 1 2 1 7:8 5

4. Rapid 4 1 1 2 3:7 4



H-grupa:

Apollon Limassol - Eintracht Frankfurt 2:3 (0:1)

Lazio - Olympique Marseille 2:1 (1:0)

Tabela:

1. Eintracht Frankfurt 4 4 0 0 11:4 12

2. Lazio 4 3 0 1 8:7 9

3. Marseille 4 0 1 3 5:9 1

4. Apollon 4 0 1 3 5:9 1



I-grupa:

Genk - Bešiktaš 1:1 (0:1)

Malmö - Sarpsborg 1:1 (0:0)

Tabela:

1. Genk 4 2 1 1 8:6 7

2. Sarpsborg 08 4 1 2 1 6:6 5

3. Malmö 4 1 2 1 4:4 5

4. Bešiktaš 4 1 1 2 6:8 4



J-grupa:

Krasnodar - Standard Liege 2:1 (0:1)

Akhisar Belediyespor - Sevilla 2:3 (0:2)

Tabela:

1. Sevilla 4 3 0 1 15:5 9

2. Krasnodar 4 3 0 1 6:4 9

3. Standard Liege 4 2 0 2 6:9 6

4. Akhisar Belediyespor 4 0 0 4 3:12 0



K-grupa:

Astana - Jablonec 2:1 (1:1)

Dinamo Kijev - Rennes 3:1 (1:0)

Tabela:

1. Astana 4 2 2 0 7:4 8

2. Dinamo Kijev 4 2 2 0 9:6 8

3. Rennes 4 1 0 3 485 3

4. Jablonec 4 0 2 2 5:7 2



L-grupa:

Bate Borisov - Chelsea 0:1 (0:0)

Mol Vidi - PAOK Solun 1:0 (0:0)

Tabela:

1. Chelsea 4 4 0 0 6:1 12

2. Mol Vidi 4 2 0 2 3:3 6

3. Paok 4 1 0 3 4:5 3

4. Bate 4 1 0 3 4:8 3



(FENA)