Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine u ponedjeljak, 12. novembra, do 17 sati trebali bi se okupiti u hotelu "Sofitel Stephansdom" u Beču pred predstojeće utakmice s Austrijom i Španijom.

Kako su istakli iz stručnog štaba nacionalnog tim BiH jutros za Anadolu Agency (AA), do sada niti jedan od 24 pozvana igrača nije otkazao dolazak u austrijsku prijestolnicu.



Po dolasku u Beč reprezentativci BiH isti dan lakšim intenzitetom trenirat će od 18 sati. Do utakmice s Austrijancima ukupno imat će tri treninga, još u utorak, 13. novembra, od 17 sati, kao i dan kasnije na stadionu "Ernst Happel" od 20 sati.



Utakmica petog kola grupe "3" UEFA Lige nacija "B" igra se u četvrtak, 15. novembra, s početkom u 20.45 sati na "Ernst Happelu", gdje domaćini očekuju oko 40.000 gledalaca. Od tog broja 10.000 do 15.000 navijača trebalo bi bodriti popularno zvane "zmajeve".



Ukoliko BiH u Beču osvoji bod ili izgubi golom razlike uz postignuti gol osigurat će prvo mjesto u grupi, odnosno plasirat će se u baraž za EURO 2020 i UEFA Ligu nacija "A", bez obzira na rezultat meča Sjeverna Irska-Austrija, koji će se igrati 18. novembra u Belfastu.



Reprezentativci BiH 18. novembra na stadionu "Gran Canaria" u Las Palmasu od 19.45 sati igrat će prijateljski susret sa Španijom.





