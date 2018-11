Odigrano je šest posljednjih utakmica 4. kola grupne faze Lige prvaka, a pobjede su upisali Manchester United, City, Real Madrid i Bayern.

Miralem Pjanić / 24sata.info

Juventus je na svom stadionu dočekao Manchester United i na kraju nije uspio ponoviti ono što je učinio prije 15 dana u Engleskoj.



Ovaj put je slavio United, a do trijumfa su došli na senzacionalan način. Ronaldo u u 65. minuti doveo Staru damu u vodstvo, a u posljednjih nekoliko minuta tim Josea Mourinha dolazi do preokreta i pobjede od 2:1. Pogađali su Mata i Alex Sandro (autogol).



Real je konačno počeo podsjećati na tim koji je prvak Evrope. Madriđani su protutnjali kroz Plzen, gdje su pitanje pobjednika riješili u prvom poluvremenu gdje je već bilo 0:4. Pogađali su Benzema (2x), Casemiro i Bale. U drugom poluvremenu je pogodio i Kroos koji je stavio tačku na ovu utakmicu.



Manchester City je također bio ubjedljiv. Oni su s 6:0 slavili protiv Shakhtara, ali je meč obilježio penal kakav do sada nismo vidjeli.







Gabriel Jesus je na kraju stigao do hat-tricka.



Svi rezultati večerašnjih utakmica:



Grupa E:



Bayern – AEK 2:0 (Lewandowski 31'(p), 71')

Benfica – Ajax 1:1 (Jonas 29’ / Tadić 61’)







Grupa F:



Lyon – Hoffenheim 2:2 (Fekir 19’, Ndombele 28’ / Kramarić 65’, Kaderabek 90+2’)

Manchester City – Shakhtar 6:0 (D.Silva 13’, Gabriel Jesus 24'(p), 72'(p), 90+2’, Sterling 49’, Mahrez 84’)



Grupa G:



CSKA – Roma 1:2 (Sigurdsson 50’ / Manolas 4’, Pellegrini 59’)

Plzen – Real Madrid 0:5 (Benzema 21’, 37’, Casemiro 23’, Bale 40’, Kroos 67’)



Grupa H:



Juventus – Manchester United 1:2 (Ronaldo 65’ / Mata 86’, Alex Sandro 90'(ag))

Valencia – Young Boys 3:1 (Santi Mina 14’, 42’, Soler 56’ / Assale 37’)



GOLOVI - JUVENTUS - UNITED



(SCsport)