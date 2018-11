Odigrane su prve dvije utakmice večerašnjeg programa Lige prvaka. Roma je u Moskvi savladala CSKA, dok je Valencia na svojoj Mestalli slavila protiv Young Boysa.

Roma je do vodstva došla jako brzo. Već u 4. minuti je nakon ubačaja Pellegrinija iz kornera pogodio Kostas Manolas.



Nakon toga se igralo dosta mirno, bez većih prilika, a CSKA je došao u priliku da poravna u samoj završnici poluvremena.



Tada je iz dosta dobre pozicije preko gola šutirao Schennikov. Nedugo zatim, i Sigurdsson dobro šutira sa ivice šesnaesterca, ali Olsen brani.



Na otvaranju drugog poluvremena lijepa šansa za Džeku, koji je jako loše šutirao.



CSKA iz prve šanse u nastavku stiže do izjednačenja. Akhmetov je lijepo prošao i uposlio Sigurdssona, koji poentira za 1:1.



Ipak, šest minuta kasnije Moskovljani ostaju s igračem manje jer crveni karton dobija Magnusson.



Vučica je brojčanu prednost iskoristila već nakon tri minute, kada na asistenciju Cristantea pogađa Pellegrini. Treba napomenuti da je gol postignut nakon nedosuđene ofsajd pozicije.



Do kraja nije bilo promjene rezultata pa je Roma stigla do nove pobjede, nakon koje ima 9 bodova i prvoplasirana je ekipa u svojoj grupi.



Edin Džeko je odigrao svih 90 minuta.



Valencia je slavila protiv Young Boysa sa 3:1 i tako ‘zagorčala život’ Unitedu, koji je sada uoči svoje utakmice u Torinu pao na 3. mjesto ove grupe.



Za Šišmiše su pogađali Santi Mina (2x) i Soler. Mina je to učinio u 14. i 42. minuti, dok je Soler pogodio u 56. minuti.



Jedini pogodak za Young Boyse djelo je Assalea u 37. minuti.





Grupa G:

CSKA – Roma 1:2 (Sigurdsson 50’ / Manolas 4’, Pellegrini 59’)



Grupa H:

Valencia – Young Boys 3:1 (Santi Mina 14’, 42’, Soler 56’ / Assale 37’)







