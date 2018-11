Jurgen Klopp, menadžer Liverpoola, nakon sinoćnjeg neočekivanog poraza u Ligi šampiona od Crvene zvezde rezultatom 0:2, izjavio je da njegov tim u Beogradu nije uspio pronaći čaroliju kako bi preokrenuo rezultat, prenosi Anadolu Agency (AA).

Jurgen Klopp / 24sata.info

Zvezda je golovima Milana Pavkova u ranoj fazi utakmice, u 22. i 29. minuti, riješila pitanje pobjednika i tako priredila vjerovatno najveću senzaciju u ovosezonskom izdanju Lige šampiona.



“Nismo kliknuli, nije nam bilo lako. Stvarno je bilo teško pronaći našu čaroliju za povratak. Bilo je teško uraditi pravu stvar u pravom trenutku. Dali smo im previše prostora prije nego što su postigli gol, tako da su u nekom smislu mogli trenirati. Drugi gol je došao iz naše greške. Imali smo loptu i dali im je. To nije baš dobro u takvoj utakmici, u takvoj atmosferi i situaciji. Taj gol je bio veliki udarac za nas“, kazao je Klopp.



Njemački trener smatra da nije pretjerano ozbiljno to što su do sada izgubili dvije utakmice u grupi “C“, ali je istakao da se moraju potruditi da se to ne ponovi u posljednja dva kola, kada ih čeka gostovanje kod Paris Saint-Germaina i domaći duel sa Napolijem.



(AA)