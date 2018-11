Odigrano je i preostalih šest današnjih utakmica u četvrtom kolu Lige prvaka, a zabilježili smo nekoliko vrlo interesantnih rezultata.

Foto: 24sata.info

Tri derbija odigrana su večeras, a svakako da se izdvaja sudar Intera i Barcelone u kojem, na kraju, nismo imali pobjednika.



Barcelona je u Milano stigla kako bi ostvarila trijumf i tako već sada osigurala plasman u konaut fazu, ali pobjednika nismo vidjeli uprkos inicijativi gostiju.



Ispromašivali su se gosti, Luis Suarez je dva puta u prvom poluvremenu mogao do gola, a u nastavku je pokušaj Rakitića odlično odbranio Handanović. Ipak, u finišu smo vidjeli po gol na obje strane. Malcom je doveo goste u vodstvo, da bi Mauro Icardi poravnao u posljednjim minutama.



Veliki derbi odigrali su Napoli i PSG, a on je završen bez pobjednika pa imamo pravu dramu u grupi C. Konačan rezultat bio je 1:1. Goste je u vodstvo doveo Juan Bernat u nadoknadi prvog dijela, ali je Lorenzo Insigne poravnao rezultat u nastavku sa bijele tačke.



Atletico Madrid je slavio protiv Borussije Dortmund rezultatom 2:0 i tako se revanširao rivalu za poraz iz trećeg kola. Saul Niguez u prvom, te Antoine Griezmann u drugom poluvremenu pogađali su po jednom i tako potvrdili pobjedu Simeoneovog tima.



Sjajni Harry Kane je donio pobjedu Tottenhamu rezultatom 2:1 nakon preokreta protiv PSV-a. Luuk de Jong je doveo goste u vodstvo na startu susreta, ali je u posljednjih 10 minuta Kane sa dva gola riješio pitanje pobjednika.



Liga prvaka, 4. kolo:



Grupa A



Monaco – Club Brugge 0:4 (Vanaken x2, Wesley, Vormer)



Atletico Madrid – Borussia Dortmund 2:0 (Saul, Griezmann)







Poredak: Borussia 9, Atletico 9, Brugge 4, Monaco 1.



Grupa B



Tottenham – PSV 2:1 (Kane x2 / De Jong)







Inter – Barcelona (Icardi / Malcom)









Poredak: Barcelona 10, Inter 7, Tottenham 4, PSV 1.



Grupa C



Crvena zvezda – Liverpool 2:0 (Pavkov x2)



Napoli – PSG (Insigne / Bernat)











Poredak: Liverpool 6, Napoli 6, PSG 5, Crvena zvezda 4.



Grupa D



Porto – Lokomotiv Moskva 4:1 (Marega, Herera, Corona, Otavio / Farfan)



Schalke – Galatasaray 2:0 (Burgstaller, Uth)



Poredak: Porto 10, Schalke 8, Galatasaray 4, Lokomotiva 0.