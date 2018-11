Četvrto kolo Lige prvaka otvoreno je nevjerovatnim rezultatima, a za senzaciju godine, možda i decenije pobrinula se Crvena zvezda koja je rezultatom 2:0 slavila protiv Liverpoola.

Foto: 24sata.info

Navijači Zvezde presretni su bili što mogu igrati protiv slavnog Liverpoola u svojoj premijernoj sezoni otkako se Liga prvaka igra u ovakvom formatu. A, da im je neko rekao da će upisati trijumf protiv Redsa, vjerovatno bi pomislili da je taj neko lud.



No, to se desilo večeras. Zvezda je dobro ušla u meč, igrala bez ikakvog pritiska i straha od protivnika. Ipak, Liverpool bilježi prve dvije prilike na utakmici, a obje preko Daniela Sturridgea koji se nije proslavio iz odličnih pozicija.



To je bilo sve što je Liverpool napravio u prvom dijelu. Igrao se 22. minut kada je Milan Pavkov pogodio glavom nakon kornera Marka Marina i izazvao erupciju oduševljenja na stadionu Rajko Mitić.



To nije bilo sve. Sedam minuta kasnije isti igrač postiže novi gol, ovaj put prekrasan, sa preko 20 metara i tako kreira još veći šok za goste.



Do poluvremena blijeda igra Liverpoola, a onda u nastavku potpuna ofanziva. Prvo je Andy Robertson pogodio prečku centaršutem, a onda je Salah nakon kornera uzdrmao stativu. Ipak, gosti nisu mogli do gola, pa je ostalo senzacionalnih 2:0, što je prva pobjeda srbijanskog tima u Ligi prvaka otkako se koristi ovaj format.







U drugom meču dana još jedna senzacija, istina, ne tolika kao što smo vidjeli u Beogradu. Katastrofalni Monaco je razbijen na svom terenu, a danas je bolji bio Club Brugge rezultatom 4:0.



Sve važno dogodilo se u prvih 20-tak minuta, tačnije, do 24. Za 12 minuta gosti su riješili pitanje pobjednika, dva puta je pogađao Hans Vanaken, a jedan je dodao Wesley, tako da se nezapamćena kriza tima iz Kneževine nastavlja. Do kraja se i Vormer upisao u strijelce, postavio je konačan rezultat u 85. minuti i tako zakucao Monaco na začelje tabele.



Vjerovali ili ne, izabranici Thierryja Henryja nisu pobijedili već 15. utakmicu u nizu i u tom periodu imaju omjer od pet remija i deset poraza.







(SCsport)