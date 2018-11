Švedski napadač Zlatan Ibrahimović izjavio je da je engleska Premier liga precijenjena.

Zlatan Ibrahimović / 24sata.info

Iskusni napadač je svojevemeno nastupao za Manchester United, nakon što je prethodno igrao u najboljim klubovima u Holadniji, Italiji, Španiji i Francuskoj.



“Već sam imao dugu karijeru kada sam došao u Englesku. Igrao sam u brojnim zemljama, branio boje različitih klubova. Ljudi su mi govorili da ne idem u Premier ligu, jer ko tamo ne uspije, pamte ga kao lošeg. Svi su bili protiv odluke da odem tamo. To me je dodatno motiviralo”, otkrio je Ibrahimović.



“Svidjela mi se Premier liga. Posvećuje joj se puno pažnje, iako joj je kvaliteta precijenjena.”



Čak sa 35 godina postigao je 28 golova za Manchester.



“Imali su sreće što nisam došao deset godina ranije. Zamislite što bih im radio sa 25. Bila bi to drugačija priča.”





(SCsport)