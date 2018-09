Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema se u Sarajevu za prvu utakmicu Lige nacija protiv Sjeverne Irske. Pred sutrašnji polazak za Belfast ističu da će, bez obzira na probleme sa povrijeđenim odbrambenim igračima, ići na pobjedu.

Foto: AA

Elvir Rahimić, nekadašnji reprezentativac, a danas pomoćnik u stručnom štabu selektora Roberta Prosinečkog, naglasio je da se na pripremama sjajno radi i da bi to trebalo donijeti rezultat.



“Dojmovi su najbolji mogući. Uslovi super, radimo dobro, sve ide po planu. U Sjevernoj Irskoj očekujemo dobar rezultat, a to je pobjeda. Sigurno je da će biti teško, zbog dosta povrijeđenih igrača. Nadamo se da nas to neće omesti u Belfastu. Analizirali smo protivnika. Ono što smo vidjeli najopasniji su u prekidima, to im je najjače oružje. Na to ćemo obratiti najviše pažnje na treninzima i ukazaćemo na to igračima“, rekao je Rahimić.



Dodao je da, s obzirom da je bio reprezentativac, može reći da BiH u ovom trenutku ima jako zanimljivu selekciju, koja bi mogla izrasti u snažan tim. Iskreno se, kaže, nada da će ponoviti uspjeh njegove generacije, koja je uspjela da se plasira na Svjetsko prvenstvo, i zaigrati na nekom velikom takmičenju.



Rade Krunić, vezni fudbaler italijanskog Empolija, za koji igra sjajno na otvaranju sezone, vratio se u reprezentaciju BiH, nakon određenog perioda, zbog čega je izuzetno sretan.



“Za mene je Austrija kvalitetnija ekipa, ali sigurno će nam biti teže na gostovanju, jer je Sjeverna Irska odlična ekipa, koja na domaćem terenu igra jako dobro“, kazao je Krunić i dodao:



“Presretan sam pozivom selektora i da sam se vratio u reprezentaciju. Prvi dojmovi su odlični, jer selektor traži od nas ono što najviše volimo, da igramo fudbal i držimo posjed lopte. On je bio takav igrač i takve stvari zahtjeva od nas. Vrijeme će pokazati da će s nama odraditi odličan posao.“



Riad Bajić se složio sa reprezentativnim kolegom, kada je u pitanju kvalitet rivala u Ligi nacija te naglasio da su spremni i za Sjevernu Irsku i za Austriju.



“Radi se o dvije dobre reprezentacije. Sigurno je da će biti teške utakmice. Spremni smo za sve protivnike, znamo šta nas čeka, tako da ćemo spremni dočekati obje utakmice“, rekao je Bajić, napadač istanbulskog Basaksehira.



Večeras će sa reprezentacijom trenirati i Bojan Nastić, koji je imao problema sa povredom, nakon čega će selektor Prosinečki odlučiti da li će i on putovati za Belfast. Kada je riječ o Eldaru Čiviću koji je, također, povrijeđen došao na okupljanje on bi trebao biti u konkurenciji za prvi duel u Ligi nacija.



Bh. fudbaleri i stručni štab sutra ujutru u 11 sati otputovaće čarter letom za Belfast.



Fudbalsku reprezentaciju BiH na otvaranju Lige nacija očekuje duel sa Sjevernom Irskom, 8. septembra u Belfastu. Potom će u drugom kolu grupe “3“ lige “B“ bh. fudbaleri na zeničkom Bilinom Polju ugostiti Austriju.





(AA)