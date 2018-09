Drugog dana priprema u Trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici za nastupajuće mečeve, u petak protiv Švicarske u Zenici te u utorak protv Rumunije u gostima, pred večerašnji trening novinarima su o atmosferi u našem timu govorili Amir Hadžiahmetović i golman Nemanja Trkulja.

Foto: Fena

- Svi smo tu, a atmosfera je dobra, standardno, kako to i jeste kada ekipa dobija. Imamo nekoliko igrača s manjim problemima, ali nije niko ozbiljnije povrijeđen. Tako da se nadamo da će svi biti spremni za obje utakmice - kaže Hadžiahmetović.



I on je u proteklih već godinu dana vukao neugodnu povredu, ali sada je, kaže, potpuno spreman.



- Odigrao sam nekoliko utakmica za U21 tim u Turskoj. Sve je kako treba - kaže Hadžiahmetović.



Što se tiče prvog rivala, Švicarske, koja nas je pobijedila na svom terenu, Hadžiahmetović ističe kako ga čudi da naši gosti nemaju bolje rezultate, s obzirom na kvalitet igrača i imena klubova u kojima igraju.



- Imaju kvalitetnu ekipu, a njihovi igrači igraju u vrhunskim ligama i ekipama. Vjerujte mi da neće biti lako, ali mi ćemo dati sve od sebe da pobijedimo - poručuje Hadžiahmetović, koji priželjkuje šest bodova iz naredna dva susreta, koja bi im, narednog mjeseca, osigurala mirniji put u Portugal.



Trkulja će, umjesto povrijeđenog Azira Muminovića koji je branio u prvom meču protiv Švicaraca, pokušati sačuvati mrežu.



- Što je najvažnije, svi smo na okupu. Ovo je ekipa koja je počela i iznijela i najveći teret kvalifikacija. To jedinstvo koje imamo drži nas i dan-danas i na osnovu toga postižemo rezultate kakve postižemo. Ja se nadam da i u petak rezultat neće izostati, da će ova ekipa dati svoj maksimum i izboriti rezultat kakav svi očekujemo. Koji će nam u narednom periodu, sigurno, olakšati neke stvari, a svima vama, koji dolazite tu zbog nas, pokazati da ova ekipa može puno. I u prethodnom je periodu pokazala da se može nositi sa svakim, da li ovdje ili kada odemo u goste - kaže Trkulja.



Rezultat dobrih igara tima i pojedinaca, ističe Trkulja, je i prebacivanje u A tim, kod selektora Roberta Prosinečkog, mladih reprezentativaca Darka Todorovića i Eldara Čivića.



- I Gojak, koji je bio član A selekcije, pokazuju kvalitet koji je selektor A selekcije prepoznao. I s razlogom su tamo. Vjeruje da će dobiti i svoju minutažu te da će opravdati taj poziv i očekivanja selektora - ističe Trkulja.



Sutra u našem taboru neće biti medijskih aktivnosti, a novo obraćanje novinarima zakazali su za četvrtak, u 16 sati, kada će održati zvaničnu pres-konferenciju pred utakmicu.



Amer Gojak trenira po posebnom programu, a Nikola Dujković je došao na pripreme, ali je zbog povrede otišao kući.



(FENA)