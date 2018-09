Nemanja Matić, fudbalski reprezentativac Srbije i prvotimac Manchester Uniteda izjavio je da je Jose Mourinho i dalje jedan od najboljih trenera na svijetu, bez obzira na brojne kritike koje su mu upućene u posljednje vrijeme.

Nemanja Matić / 24sata.info

United je pod vodstvo Mourinha imao loš start u Premier ligi Engleske. Nakon uvodne pobjede nad Leicesterom uslijedila su dva blijeda izdanja i teška poraza od Brightona i Tottenhama, zbog čega je javnost počela da špekuliše o negovom odlasku sa Old Trafforda. No, na gostovanju protiv Burnleyja “crveni đavoli“ su zaigrali kako se od njih očekuje i slavili sa 2:0, te na taj način smirili situaciju.



“Bio je izuzetno siguran prije utakmice i pripremio nas je veoma dobro. Znali smo gdje bi mogli da nam stvaraju probleme sa dugim loptama. Zato je Marouan Fellaini igrao blizu naše odbrane, kako bi zaustavili duge lopte. Mislim da taj nastup pokazuje kako treba da igramo fudbal i da još uvijek možemo da se borimo za titulu“, kazao je Matić za britanske medije i dodao:



“Naravno, Mourinho zna šta radi na konferencijama za medije. I vi to vjerovatno znate. To je i za nas dobro. On je jedan od najboljih trenera na svijetu. Znate šta je sve osvojio u karijeri, to sve pokazuje.“



U nedjelju je Matić odigrao prvih 90 minuta ove sezone, nakon što se oporavio od povrede trbušnog zida.



Manchester United nakon četiri odigrana kola u Premier ligi zauzima deseto mjesto sa šest bodova, dok su na vrhu Liverpool, Chelsea i Watford sa po 12.





(AA)