Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će 8. i 11. septembra odigrati mečeve 1. i 2. kola Liga nacija protiv Sjeverne Irske i Austrije. Selektor Zmajeva za pomenute mečeve objavio je nedavno spisak, a na njemu nema Asmira Begovića. Golman Bournemoutha za engleske medije govorio je o nepozivanju u reprezentaciju BiH.

Asmir Begović / 24sata.info

“Ovaj put nisam uvršten u tim. Nastavit ću naporno raditi i vidjeti šta će se desiti, nadam se da ću dobiti poziv za sljedeće utakmice. Volio bih nastaviti braniti dok se osjećam dobro, ali to su odluke selektora i jednostavno to tako ide”, rekao je Begović za bournemouthecho.



Dodaje da će nastaviti naporno trenirati kako bi se vratio u bh. selekciju.



“Imam devet ili deset dobrih godina. Selektor Robert Prosinečki ima svoje razloge za ono što želi da uradi i tako to ide u fudbalu. Nastavit ću se truditi, braniti za moj klub i vidjeti šta dalje”, rekao je Begović.



Inače, Begović je 61 put stajao na golu našeg nacionalnog tima, a tokom dana bi trebao obaviti razgovor sa Prosinečkim o svojoj trenutnoj situaciji.





(SCsport)