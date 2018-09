Predsjednik Bayerna iz Minhena Uli Hoeness uputio je salvu kritika na račun sportskog direktora PSG-a Antero Henriquea zbog pritiska i sredstava kojima se služio, ne bi li ubijedio Boatenga da potpiše za njih.

Uli Hoeness / 24sata.info

"PSG ne može sebi da dozvoli da ima takvog radnika na tom mjestu. Tražili smo 50 miliona eura odštete jer nismo željeli da prodamo Boatenga i znali smo da PSG neće prihvatiti da plati toliko. Henrique je prešao granice pristojnosti i pokušao da mimo zvaničnih kontakata s Upravom Bayerna dođe do igrača. To je protivno FIFA-inim pravilima, ali i pristojnom ponašanju. On je loša reklama za taj klub", kaže Hoeness.





