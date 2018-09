Julen Lopetegui, trener Real Madrida iznio je riječi hvale na račun napadača Karima Benzema i istakao da francuski fudbaler ove sezone može postati najbolji strijelac španske La Lige.

Foto: 24sata.info

Benzema je sjajno otvorio sezonu. U prva tri kola La Lige postigao je četiri gola, a cijele prošle sezone je samo pet puta bio strijelac u prvenstvu. No, izgleda da je Francuzu prijao odlazak prve zvijezde “kraljeva“ Cristiana Ronalda u Juventus.



“Zašto ne bi Benzema bio najbolji strijelac lige? Ne vidim razloga da ne postigne 30 ili 40 golova. Najvažnija stvar je tim, a golovi dolaze kao plod rada cijelog tima. Benzema je sjajan igrač i to je uvijek bio. On je sretan i pomaže timu i tako će ostati“, kazao je Lopetegui.



Real je sjajno otvorio sezonu u prvenstvu. Ostvario je tri pobjede i drži vrh tabele sa devet bodova i gol razlikom 10:2.



Benzema je u madridski klub došao 2009. godine iz Olympique Lyona. Od tada je za Real odigrao 416 takmičarskih utakmica i postigao 197 golova. U dresu reprezentacije Francuske, u kojem je posljednji put igrao 2015. godine, upisao je 81 nastup uz 27 golova.





(AA)