Odigrana je prva utakmca današnjeg programa LaLige, a Levante i Valencija su podijelili bodove odigravši 2:2 u velikom gradskom derbiju.

U ovoj efikasnoj i veoma dobroj fudbalskoj predstavi, prvi su do gola došli domaći. U 13. minuti je pogodio Roger.



Valenciju to po svemu sudeći nije previše šokiralo, pa su do izjednačenja stigli već tri minute nakon toga. Strijelac je bio Denis Cheryshev.



Golijada je nastavljena u 33. minuti kada Levante dolazi do novog vodstva, a ponovo je mrežu Šišmiša pogodio Roger.



Konačnih 2:2 postavlja Dani Parejo iz jedanaesterca u 51. minuti. Tako je Valencija i nakon 3. kola ostala bez pobjede. Šišmiši na svom kontu imaju 2 remija i poraz.



Naš Sanjin Prcić je u dresu Levantea odigrao 65. minuta.



Levante – Valencia 2:2 (Roger 13’, 33’ / Cheryshev 16’, Parejo 51'(p))







