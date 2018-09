Ove jeseni Pink BH prenosit će sve utakmice nogometne reprezentacije BiH u okviru Lige nacija, novoformiranog renomiranog takmičenja Evropske nogometne unije.

Arhiv / 24sata.info

Osim tog takmičenja, Pink BH prenosi i utakmice bh. tima i za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2020, kao i kvalifikacije Zmajeva za Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru. Tako da će ekskluzivno na PINK BH gledatelji imati priliku gledati kompletan četverogodišnji ciklus Zmajeva i njihov let ka Euru 2020. koji će po prvi put bit održan u 12 zemalja, ali i Kataru 2022. godine koji ulaže ogromna sredstva kako bi Prvenstvo u njihovoj organizaciji bilo najspektakularnije do sada, saopćeno je iz Press službe Pink BH.



Evropsko prvenstvo u nogometu 2020-te, koje će se igrati u 12 gradova, također će ekskluzivno gledatelji moći gledati samo na televiziji Pink BH.



BiH će nastupiti u Grupi tri Lige B u Ligi nacija, a protivnici će biti reprezentacije Sjeverne Irske i Austrije. Prvu utakmicu Zmajevi igraju kao gosti u Belfastu protiv Sjeverne Irske 8. septembra, a susret počinje u 14:00 sati, dok će tri dana kasnije, 11. septembra, na Bilinom Polju u Zenici dočekati Austriju. Ta utakmica će početi u 20:45 sati.



"Kompanija United Media, vlasnik prava prenosa za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Hrvatsku, Soveniju, Crnu Goru i Makedoniju svih nacionalnih timova za takmičenja UEFA Nations League, European Qualifiers to UEFA EURO2020TM, European Qualifiers to 2022 FIFA World CupTM, European Championship UEFA EUR, vrlo je zadovoljna što će Pink BH televizija emitirati sve utakmice Zmajeva za teritorij Bosne i Hercegovine te tako promovirati vrhunski sportski sadržaj svojim gledaocima", istakla je izvršna direktorica United Media Aleksandra Subotić, navodi se u saopćenju.





(klix)