Derbi susret 3. kola italijanske Serije A između Milana i Rome okončan je pobjedom domaćeg tima – 2:1.

Prvo poluvrijeme proteklo je u potpunoj dominaciji domaćeg tima. Prvu priliku Milan je propustio u 16. minuti kada je Davide Calabria iz izgledne prilike šutirao preko gola. Gosti su prvi udarac na gol Milaneza uputili tek u 35. minuti, kada je šutirao Patrick Schick, ali je Gianluigi Donnarumma sjajno intervenisao.



Pet minuta poslije Milan je poveo. Ricardo Rodriguez je sjajno ubacio, a Franck Kessie zatresao je mrežu Rimljana. U nastavku je Roma krenula znatno odlučnije ka golu Milana. Mogao je Edin Džeko, koji je inače odigrao svih 90 minuta za Romu, postići pogodak na otvaranju drugog dijela, ali je njegov udarac otišao malo pored desne stative Milana.



Ono što nije uspio zabiti Džeko jeste Fazio u 59. minuti. Stoper Rome odlično se snašao u šesnaestercu Milana nakon velike gužve i poravnao rezultat.



Već u narednom napadu San Siro je ponovo proključao, Gonzalo Higuain je pobjegao odbrani Rome i zatresao mrežu, ali je pogodak nakon pregledavanja VAR tehnologije poništen zbog ofsajda. VAR je poništio i jedan gol Romi. Igrala se 80. minuta, N'Zonzi je zatresao mrežu domaćeg tima, ali je nakon pregledavanja snimka utvrđeno da je igrao rukom i njegov gol je također opravdano poništen. Do kraja susreta mogla je Roma doći do sva tri boda, ali je Džeko u 93. minuti propustio realizirati priliku koju on obično pretvara u pogodak. I kada se očekivao kraj susreta, domaći su stigli do tri velika boda, strijelac je bio Cutrone u 95. minuti,



Serija A, 3. kolo: Milan – Roma 2:1 (Kessie 40’, Cutrone 95'/Fazio 59’)



Milan: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (76. Laxalt), Kessie, Biglia, Bonaventura (84. Cutrone), Suso, Higuain, Calhanoglu (81. Castillejo).



Roma: Olsen, Fazio, Manolas, Marcano (46. El Shaarawy), Karsdorp (78. Santon), De Rossi, Nzonzi, Kolarov, Pastore (68. Cristante), Schick, Džeko.











