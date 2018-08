Legendarni Veležovac Dušan Bajević (69) u srijedu je, nakon pet godina, napustio AEK.

Bajevićevu ostavku potvrdio je atinski klub zvaničnim saopćenjem, u kojem je navedeno da je naš legendarni fudbaler i trener napustio funkciju direktora zbog ličnih razloga.



U razgovoru za Dnevni avaz nije želio previše govoriti o razlozima odlaska iz grčkog kluba.



– To je tako u fudbalu, što si dao, dao si. I klub je meni dao dosta toga… I ranije smo razgovarali o mom odlasku i sada smo se dogovorili – objašnjava Bajević.



Nezaobilazna tema u razgovoru sa popularnim Princom s Neretve je Fudbalski klub Velež, s kojim je, također, postigao mnogo. U dresu “Rođenih” upisao je više od 400 nastupa, predvodio je ekipu kao vrhunski golgeter. Nosio je i dres reprezentacije bivše Jugoslavije. Poslije je bio trener Mostaraca.



Mostar i Hercegovinu ponovo trese fudbalska groznica zbog Veleža, jer u subotu (16.30 sati) u Vrapčiće dolazi sarajevski Olimpik, koji je glavni konkurent “Rođenima” u Prvoj ligi Federacije BiH za povratak u bh. elitu.



– Godinama to čekamo… Sad ću se i ja više moći posvetiti Veležu, da vidim i to, šta ćemo i kako. Ne znam hoću li do subote moći stići u Mostar, ali u svakom slučaju, učinit ću sve da dođem na tu utakmicu. Sigurno ću doći u Mostar do septembarske reprezentativne utakmice sa Sjevernom Irskom – poručio je Bajević za Dnevni avaz.







