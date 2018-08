Po kuloarima se šuška o "šurovanju" sa sudijama, tajnim sastancima, kojekakvim čašćenjima, otvorenom mitu i korupciji, prijetnjama konkurentima

Prije nekoliko sedmica počelo je takmičenje u drugom po redu rangu fudbalskog takmičenja u BiH – Prva liga FBiH. Premda prilično daleko od očiju javnosti, nezanimljiva prosječnom poznavaocu fudbalskih prilika, ova liga predstavlja nešto čemu bi se u budućnosti trebalo posvetiti više medijske pažnje, ponajprije zbog rastućeg broja gledalaca koji je na nekim utakmicama jednak ili pak premašuje isti na premijerligaškim mečevima. Ali i zbog ozbiljnog rada pojedinih klubova koji u ekipe ulažu sredstva, vrijeme i trud nadajući se da će na kraju žrtva i zalaganje biti prepoznati i valorizirani u skladu sa uloženim naporima.



Međutim, kad je riječ o ovom rangu takmičenja, to pravilo često ne vrijedi. Mnogo puta se već desilo da klubovi koji nisu htjeli "hodati mračnom stranom" budu potapšani po ramenu, pohvaljeni za pošten rad i jednostavno - zaboravljeni. Cijela godina ulaganja i zalaganja, žrtvovanja i mukotrpnog rada bude na taj način "bačena u vodu" uz konstataciju da će "drugi put biti bolje".



Dogodine se opet desi isto, za dvije godine isto... Klubovi na taj način postepeno gube investitore, navijače, nastaje dodatno osiromašivanje ionako siromašnih klubova, a to predstavlja začarani krug iz kojeg se teško vidi izlaz...



No, šta zapravo znači "hodati mračnom stranom"? Odgovor na to pitanje je dobro poznat svakom ko je iole upoznat sa fudbalskim pravilima u našoj zemlji. Po kuloarima se šuška o "šurovanju" sa sudijama, tajnim sastancima, kojekakvim čašćenjima, otvorenom mitu i korupciji, prijetnjama konkurentima...



Nemile scene u Goraždu u zadnjem kolu zorno pokazuju da ova rak-rana bh. fudbala dugo neće biti zaliječena, ukoliko javnost nastavi prešutno odobravati sve nepravilnosti na koje se i dalje gleda žmireći na jedno oko. Istražujući ovu tematiku, od predstavnika nekih klubova smo dobili čvrsta uvjerenja da čak i na izbor sudijske trojke mogu utjecati njihovi direktni protivnici što je vjerujemo slučaj bez presedana čak i u državi u kojoj nas čini se više ništa ne može iznenaditi. Klubovi čiji su rad, trud i zalaganje spomenuti na početku ovog teksta se zahvaljući ovoj uhodanoj šemi najviših instanci ovog takmičenja sa malo manje poštenim klubovima unaprijed dovode u mat poziciju, nemoćni da se sportskim rezultatom i na zelenom terenu izbore za povoljan rezultat.



Budući da je prvenstvo tek počelo i da su se na samom početku počele dešavati već viđene nemile scene koje podmuklo potkopavaju dignitet samog takmičenja, pozivamo sportsku javnost da adekvatno i nepristrano odreaguje na sve uočene nepravilnosti, kao i da nadležni organi ne dopuste da se ono što bi trebao biti sportski događaj pretvori u paradu samovolje, bahatosti, drskosti i iznad svega - nedostatka fair playa. Ovo takmičenje to definitivno zaslužuje...





