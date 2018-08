FK Olimpik će u četvrtom kolu Prve lige Federacije BiH gostovati u Mostaru.

Foto: 24sata.info

Duel protiv Veleža na stadionu Rođeni bit će odigran u subotu od 16.30 sati.



Mile Pehar, veznjak Olimpika, nakon oporavka od povrede polako ulazi u formu i čini se da se vraća na nivo igara iz perioda prije nego je došlo do problema sa koljenom.



– Sigurno je da se bolje osjećam, koljeno me sluša i spreman sam za najveće napore. Sigurno je da su u tome veliku ulogu imali i ljudi iz kluba, koji su me ‘trpili’, nisu forsirali moj povratak na teren, tako da sam imao dovoljno vremena za oporavak i pripremu za novu sezonu.



Pehar je ove sezone postigao i jedan pogodak.



– Imao sam sreću da u prvom dodiru sa loptom, nakon ulaska u drugom poluvremenu utakmice protiv Igmana, postignem pogodak. Svakako da je to za mene veliki podstrek i da mi puno znači, kako na igračkom tako i na psihološkom planu.



Ekipa Olimpika u narednom kolu gostuje kod lidera na tabeli ekipe Veleža.



– Velež je bez poraza ove sezone igraju vrlo dobro i svakako da je to i za nas izazov. Mi idemo sa jasnim ciljem da pobijedimo i osvojimo tri boda, koja su nam jako bitna iz više razloga. Prije svega da preuzmemo prvo mjesto na tabeli, ali i da u direktnom duelu protiv vjerovatno glčavnog rivala pokažemo da smo bolji i ostvarimo pobjedu. Tri boda iz ovog susreta su izuzetno bitna za rasplet situacije na tabeli i svi smo svjesni šta nam to znači. Iz Vrapčića se vraćamo sa tri boda i prvim mjestom na tabeli, rekao je Pehar.





(SCsport)