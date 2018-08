Legenda Juventusa Michel Platini je kazao da ne razumije transfer Cristiana Ronalda u torinski klub i naziva ga čudnim.

Foto: Reuters

Najveći transfer ovog ljeta je prelazak Cristiana Ronalda iz Real Madrida u Juventus i to za 112 miliona eura. Navijači Juventusa vjerovatno su presretni jer imaju najboljeg fudbalera svijeta u svojim redovima, ali bivši igrač ovog kluba Michel Platini kaže da mu je taj transfer čudan.



"Mislim da je čudno da igrač sa 33 godine napušta 'svoj' Real Madrid, sa kojim je osvojio tri Lige šampiona uzastopno, kako bi iskusio novu avanturu. Kada sam ja imao 32 godine, mnogi timovi su me htjeli. Ja sam se međutim povukao jer sam bio umoran", kazao je Michel Platini za L'Equipe.



Ronaldo je u Juventus prešao nezadovoljan statusom u Realu, a navodno je mogao da pređe i u Mančester United što on nije želio.



"Ne razumijem ovaj potez uopšte. Ne znam da li je agent ponudio Ronalda Juventusu ili je Juventus zvao agenta", dodao je Platini.



Inače Ronaldo i dalje nije postigao gol u novom klubu, a priliku za to će imati u subotu na stadionu "Enio Tardini" kada Juventus od 20 i 30 bude gostovao Parmi.





(24sata.info)