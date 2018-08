Manchester United pregovara s predstavnicima nogometaša Anthonyja Martiala o novom dugoročnom ugovoru, javlja BBC.

Dvadesetdvogodišnji Martial ima ugovor s Unitedom do kraja sezone, ali klub iz Manchestera ima opciju da ga produži na još jednu sezonu. Ranije ovog ljeta je Martialov agent izjavio da Francuz želi napustiti Old Trafford zbog male minutaže, Tottenham je odmah pokazao interes, a navodno je menadžer Crvenih vragova Jose Mourinho bio spreman prodati igrača. Kao zamjena su se spominjali Chelseajev nogometaš Willian te Interov Ivan Perišić.



Međutim, Martialov odlazak je blokiran jer Unitedov potpredsjednik Ed Woodward vjeruje da Morinho treba više iskoristiti ovog sjajnog igrača.



Martial je na Old Trafford stigao iz Monaca 2015. godine u transferu vrijednom 36 miliona funti, a u ovoj sezoni ima samo jedan nastup. Zaigrao je 19. augusta protiv Brightona te je upisao 60 minuta nakon čega je zamijenjen. Brighton je tada pobijedio 3:2.



Na utakmici koju je United u ponedjeljak igrao protiv Tottenhama kod kuće i izgubio 0:3 Martial nije bio ni na klupi.





