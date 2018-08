Sve je mirisalo na slavljeničku atmosferu u hrvatskoj prijestonici. Dinamo je imao odličan rezultat iz prvog meča (1:1) play-offa Lige prvaka, a uzvrat igrao na ispunjenom Maksimiru.

Priča je djelovala još ljepše kada je Izet Hajrović već u sedmoj minuti zatresao mrežu Young Boysa. Dinamo je igrao bolje, Švicarci su djelovalo konfuzno, na konopcima…



No, drugo poluvrijeme ponudilo je potpuno novu sliku. Sudija Bjorn Kuipers dosudio je penal nakon faula Leovca u šesnaestercu, iskusni francuski napadač Guillaume Hoarau u 64. minuti bio je neumoljiv sa bijele tačke.



Samo dvije minute kasnije, isti fudbaler nakon kornera ponovo pogađa i gasi Dinamove snove o grupnoj fazi Lige prvaka. Do kraja se ponovo iskazao Hajrović, ali pogodivši prečku u 71. minuti… Zagrepčani će se morati zadovoljiti sa igranjem u Evropskoj ligi, Young Boys prvi put u klupskoj historiji igrat će LP.



Zanimljivo je bilo u Atini, gdje je AEK dočekao mađarski Vidi, za koji je nastupio Anel Hadžić. Grci su imali pobjedu iz prvog susreta od 2:1, a poveli su u 48. minuti golom Mantalosa iz penala u 48. minuti. Neizvjesnost ipak vraća Loic Nego, pogađa za 1:1, ali to ipak bilo sve što se tiče gostujućeg sastava, koji je imao i igrača više od 81. minute (Helder Lopes crveni karton).



Ajax je također ostvario plasman u grupnu fazu Lige prvaka. U prvom susretu Holanđani su slavili sa 3:1, u revanšu protiv kijevskog Dinama rutinski odigrali 0:0.



Sutra se igraju još tri preostale revanš utakmice play-offa Lige prvaka.



Rezultati play-offa Lige prvaka:



Dinamo Zagreb – Young Boys 1:2 (1:1)



Dinamo Kiev – Ajax 0:0 (1:3)



AEK – Vidi 1:1 (2:1)





