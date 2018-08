Manchester United je poražen u trećem kolu Premier lige na svom stadionu od Tottenhama. Jose Mourinho ponovo je priču o porazu pretvorio u priču o tome koliko je on titula osvojio.

Mourinho mora uvijek da bude u centru pažnje. Ako tim pobijedi to je zato što je on dobar trener. Ako tim izgubi, kriv je tim, a on je i dalje dobar trener.



"Izgubili smo ovdje od Seville prošle godine i navijači su nam zviždali. Sasvim opravdano, nismo bili opasni, nismo bili dobri. Sevilla je zaslužila da pobijedi. Večeras smo izgubili i igrači su isprećeni aplauzom jer su zaslužili. Treba se truditi iz meča u meč", rekao je Mourinho nakon meča.



"Znate li koji je rezultat bio? 3:0, 3:0. Znate li šta to znači? Tri gola? A znate li šta još znači? Znači tri Premier lige za mene? Imam više titula u Premier ligi od ostalih 19 menadžera zajedno. Tri za mene, dvije za njih, Poštujte to", rekao je Portugalac, ustao i napustio konferenciju za medije.





