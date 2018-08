Fudbaleri Manchester Uniteda ponovo su razočarali svoje navijače. U susretu 3. kola Premiershipa, Crveni đavoli su na Old Traffordu poraženi od razigranog Tottenhama rezultatom 0:3.

Foto: 24sata.info

Prvo poluvrijeme okončano je bez pogodaka, uz blagu inicijativu domaćeg tima. Nastavak susreta donio je dosta bolji fudbal, a već na početku gosti su postigli dva pogotka, i to u razmaku od samo dvije minute.



Prvo je Harry Kane nakon ubačaja iz kornera u 50. minuti glavom pogodio za 1:0, a dvije minute poslije u strijelce se upisao i Lucas nakon sjajne asistencije Eriksena.



Isti igrač postigao je i svoj drugi pogodak u 85. minuti i time ugasio svaku nadu kod navijača Manchester Uniteda.



Do kraja susreta Manchester je jalovo pokušavao doći do pogotka, ali je odbrana Tottenhama bila na visini zadatka. Nakon novog poraza, drugog u sezoni, treneru Manchester Uniteda Jose Mourinhu se ozbiljno trese klupa.



Inače, ovo je najlošiji start Manchester Uniteda u domaćem šampionatu još od 1998. godine.







(SCsport)