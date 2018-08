Maestralan meč na Olimpicu u 2. kolu italijanske Serije A odigrali su Roma i Atalanta. Gledaoci u Rimu svjedočili su sjajnoj fudbalskoj predstavi, vidjeli su čak šest golova, po tri na obje strane (3:3), mnogo šansi, tempa…

Vučica je odlično otvorila meč. Igrao se 2. minut, Under Cengiz je sjajno ubacio sa desne strane, a Javier Pastore pogodio je petom sa 11 metara za vodstvo Rimljana. Gol koji su primili kao da je razbudio igrače Atalante, koji su inače sinoć igrali sa drugom postavom (čuvali glavne igrače za revanš susret play-offa Evropske lige protiv Kopenhagena), pa su do kraja prvog poluvremena postigli čak tri pogotka.



Najprije je Castagne u 19. minuti poravnao rezultat, preokret timu iz Bergama četiri minute poslije donio je Rigoni. Isti igrač je u 38. minuti postigao i svoj drugi gol i tada se činilo da će Atalanta slaviti pobjedu.



U nastavku su Rimljani zaigrali znatno bolje. Prvo je Florenzi u 60. minuti smanjio prednost Atalante, a bod Romi donio je Manolas u 82. minuti. Do kraja susreta Roma je krenula po pobjedu, ali su mreže ostale mirovati i na kraju je susret okončan bez pobjednika, što je i najrealniji rezultat susreta.



Inače, Edin Džeko odigrao je svih 90 minuta za Romu i upisao je asistenciju kod gola Florenzija.



Serija A, 2. kolo: Roma – Atalanta 3:3 (Pastore 2’, Florenzi 60’, Manolas 82'/Castagne 19’, Rigoni 22’, 38’).







