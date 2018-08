Odigrane su posljednje utakmice prvog kola Bundeslige.

Foto: Agencije

Dortmundska Borussia je na svom terenu dočekala RB Leipzig, koji se na tom gostoprimstvu ‘žuto-crnima’ ‘zahvalio’ pogotkom već u 1. minuti utakmice. Jean Kevin Augustin je sam izbio pred vratara Romana Burkija kojega je lako matirao za rano vodstvo.



Domaćini su se ipak sabrali nakon početnog šoka te preko Mahmouda Dahouda u 21. minuti dolaze do izjednačenja, kada je spomenuti u pad glavom efektno poništio vodstvo RB Leipziga.



Do preokreta je momčad sa Signal Iduna Parka došla u 40. minuti kada je gostujući igrač Sabitzer nakon ubačaja domaćih skrenuo loptu glavom u svoju mrežu.



Samo dvije minute kasnije Borussia dolazi do svog trećeg pogotka na utakmici, kada je Axel Witsel nakon odbijene lopte od strane vratara Gulacsija, škaricama iz velike blizine, riješio pitanje pobjednika.



Borussiji to nije bilo dosta, tako da su u drugom poluvremenu još jednom zatresli mrežu mađarskog vratara, a strijelac posljednjeg pogotka na utakmici bio je Marco Reus u prvoj minuti sudačke nadoknade, koji je tako postavio konačni rezultat 4:1.



Ranije danas, Mainz je na svom terenu pogotkom Anthonya Ujaha u 76. minuti porazio Stuttgart.



(SCsport)