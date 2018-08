Bh. reprezentativac Miralem Pjanić postigao je pogodak u pobjedi Juventusa protiv Lazija rezultatom 2:0, a nakon utakmice kazao je da je izuzetno sretan što je ostao u klubu.

Arhiv / 24sata.info

Podsjećamo, Pjanić je nedavno produžio ugovor sa Starom damom do 2023. godine, a što se tiče utakmice protiv Lazija, kazao je da on i njegovi saigrači još uvijek nisu na željenom nivou i da će Juventus biti još puno bolji.



"Još uvijek nismo na pravom nivou kada je u pitanju fizička sprema, ali u nekim trenucima smo izgledali dobro. Ovo još uvijek nije pravi Juventus, pobjeda je jako važna - posebno kada je ostvarite u ovako teškom meču, a ostaje nam samo da radimo na tome i da se usavršimo", kazao je Pjanić.



Pjanić je pogodak posvetio navijačima, saigračima i svima u klubu, a kako kaže, zahvalan je na napretku koji je ostvario od dolaska iz Rome.



"Veoma sam sretan što sam ostao u ovom divnom klubu, a pogodak posvećujem navijačima, saigračima i klubu. Toliko sam napredovao posljednjih godina i to zahvaljujući tome što sam ovdje", istakao je Pjanić.



Pjanić je za kraj rekao da je imao manjih problema s mišićem i da je to razlog njegovog izlaska iz igre.



"Imao sam mali problem s mišićem, ali nije ništa ozbiljno. Trebat će mi dan odmora, a onda idemo pobijediti Parmu prije reprezentativne pauze", završio je bh. veznjak.



(Klix)