Sportski direktor Rome, Španac Ramon Rodrigez Monći (Rodriguez Monchi) ne želi ništa rizikovati kada je u pitanju kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko, te će mu ubrzo ponuditi novi ugovor, prenosi „Calciomercato“.

Edin Džeko / 24sata.info

Apsolutni vođa



- Protagonista, apsolutni vođa i igrač koji sve više i češće diže na noge Rim, Edin Džeko nametnuo se sa svojim ciljevima i sve je važniji za ideje trenere Euzebija di Frančeska (Eusebio Di Francesco). Zato Monći ubrzano radi na obnovi ugovora - prenose italijanski mediji.



Naš najbolji napadač u Rim je stigao u ljeto 2015. godine iz Mančester sitija za ukupno 15 miliona eura, a eksplodirao je u drugoj sezoni(2016/2017) postigavši 29 golova u ligi za „Vučicu“.



U Romi znaju da je 32-godišnji Bosanac i dalje „u očima” mnogih vrhunskih klubova, uključujući i Čelzi, koji ga je u januaru pokušao odvesti na Stamford bridž. Zbog toga Monći, svjestan zamki koje su skrivene na fudbalskom tržištu, ne želi ništa prepuštati slučaju. Tako će Džeko uskoro potpisati novi ugovor s Romom do 2021. godine, prema kojem će nastaviti dobivati istu sumu novca kao i do sada – 4,5 miliona eura po sezoni.



Podsjetimo, kapiten naše reprezentacije ima važeći ugovor s Rimljanima do 30. jula 2020. Prema Monćijevom planu, Džeko bi u Romi trebao ostati najmanje do svoje 35. godine.



Inače, Džekina vrijednost je prema njemačkom Transfermarktu trenutno 25 miliona eura, najviše u posljednjih nekoliko sezona. Džekine noge su prvi put dobile cijenu na fudbalskoj berzi 31. januara 2006. godine, kada je iz Željezničara prešao u Teplice.



Tada je Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost procijenio na 200.000 eura.



Prelaskom u Volfsburg ta cijena rapidno raste, od 4,5 miliona eura do maksimalnih 30 miliona eura (15. juni 2010.), koliko je Džeko najskuplje procijenjen u Njemačkoj.

Odlaskom u Mančester siti njegova tržišna vrijednost je početkom 2012. godine dostigla svoj maksimum – 32 miliona eura (6. februar 2012.).



Rapidan rast



Kada je stigao u Rim, njegove noge su procijenjene na 18 miliona eura (5. novembar 2015.), a najniža rimska cijena bila je 12 miliona eura (15. juli 2016).



Od tada ponovo kreće rapidan rast – 13 miliona eura (14. oktobar 2016.), 15 miliona eura (2. januar 2017.), 18 miliona eura (28. mart 2017.), 22 miliona eura (8. juni 2017.) i 25 miliona eura (7. juni 2018.).



(Avaz)