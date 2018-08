Nakon lošeg starta sezone nogometaši Zrinjskog u subotu u Mostaru u sedmom kolu domaćeg prvenstva dočekuju Tuzla City, a po riječima trenera Blaža Slišković "Plemići" nemaju pravo na još jedan pogrešan korak.

Blaž Slišković / 24sata.info

- Moram reći da je u ovom trenutku pobjeda protiv Tuzle imperativ. Samo s tri boda možemo se vratiti u igru i borbu za vrh tabele. Naravno, treba pokazati karakter, volju i želju na terenu. Uzalud je pričati i govoriti, ako to o čemu pričamo ne demonstriramo na samom terenu - najavio je Slišković sutrašnju utakmicu.



Igranje na dva kolosijeka, u domaćem prvenstvu i Europi, utjecalo je na izvedbe aktualnog prvaka u Premijer ligi BiH, gdje je Zrinjski upisao dvije domaće pobjede i tri gostujuća poraza.



Danak je platio trener Ante Miše, koji je napustio Zrinjski nakon poraza od Čelika u Zenici, a zamijenio ga je Slišković koji se povukao s klupe Zrinjskog uoči početka priprema za novu sezonu.



Slišković je nakon svog povratka kazao kako se vraća u nezgodnom trenutku u pokušaju da vrati Zrinjski na pobjedničke staze, a po njegovim riječima, sljedećih sedam dana ponudit će odgovor uspijevali u tome.



- Do reprezentativne stanke slijede nam tri važne utakmice (Tuzla City i Zvijezda 09 kući, Krupa u gostima) nakon čega ćemo vidjet jesmo li na putu oporavka - poručio je strateg Zrinjskog.



Dodao je kako će nakon te tri utakmice odlučiti o smanjenju igračkog kadra, što je najavio nakon povratka na klupu Zrinjskog:



- Dočekat ćemo reprezentativnu pauzu u sadašnjem broju, jer bi s moje strane bilo nekorektno prebrzo rješavati se nekih igrača s obzirom da nisam do kraja upoznat s mogućnostima onih koji su došli ovoga ljeta. Kroz treninge i ove tri utakmice imat ću vremena vidjeti tko zaista može dalje, a tko u ovom trenutku ne može.



Što se tiče samih priprema za utakmicu protiv Tuzla Cityja, Slišković je kazao kako je proteklih dana puno i otvoreno razgovarao sa svojim nogometašima.



Po njegovim riječima, igrači su svjesni svoje odgovornosti za trenutnu situaciju i preuzeli su na sebe dio krivice.



Slišković za sutrašnju utakmicu neće moći računati na ozlijeđene Damira Šovšića i vratara Antonija Soldu, dok su već duže vrijeme izvan stroja Miloš Aćimović i Marko Bencun. Soldu bi na golu Zrinjskog trebao zamijeniti Ivan Brkić koji se oporavio od ozljede.



- Očekujem sutra tešku utakmicu radi samog trenutka u kojem se nalazimo, kako mi, tako i oni. Tuzla City je iskusna ekipa, kvalitetna, iako i oni imaju problema na početku sezone, više rezultatskih, nego što je u pitanju kvaliteta njihove igre. Oni će sigurno doći sa željom da odu s pozitivnim rezultatom - zaključio je Slišković.



Utakmica HŠK Zrinjski – Tuzla City igra se na stadionu pod Bijelim brijegom u subotu, od 20 sati.



(FENA)