Završene su preostale tri utakmice prvog kruga play-offa Lige prvaka u fudbalu koje su se igrale večeras.

Dvojica bosanskohercegovačkih fudbalera, Amer Gojak i Izet Hajrović, od prve minute zaigrali su na gostovanju svog Dinama protiv Young Boysa u Bernu, te su izvukli prilično pozitivan rezultat 1:1.



Već u drugoj minuti susreta Švicarci su došli u vodstvo kada je Kevin Mbabu pogodio. Nakon gola Dinamo je zaigrao znatno bolje i u finišu poluvremena stigao do poravnanja. Izet Hajrović je gurnuo loptu u prostor za Mislava Oršića koji rutinski rješava situaciju. To je bio i konačan rezultat prve utakmice.



AEK je ostvario vrlo značajnu pobjedu na gostovanju MOL Vidiju u Budimpešti rezultatom 2:1. Szabolst Huszti je u 23. minuti dobio crveni karton i tako učinio veliki korak unazad za svoj tim. To su Grci iskoristili i postigli dva gola do kraja utakmice.



U 34. minuti prednost gostima je donio Klonaridis, da bi konačnih 0:2 postavio Bakasetas na otvaranju drugog dijela. Isti igrač je dobio crveni karton u 53. minuti. Iskusni Danko Lazović je MOL Vidiju vratio kakvu- takvu nadu pred revanš u Grčkoj. Treba napomenuti da je cijeli meč za Mađare odigrao bh. fudbaler Anel Hadžić.



Jedan od najvećih derbija ove runde takmičenja pripao je Ajaxu na svom terenu rezultatom 3:1 protiv Dynamo Kieva.



Dušan Tadić je odigrao vrlo dobar meč, postigao je gol, a i upisao asistenciju za Van de Beeka. Još jedan gol za domaće postigao je Hakim Ziyech, dok je gol nade Ukrajincima dao Kedziora.



Svi rezultati:



Ajax – Dynamo Kiev 3:1

Young Boys – Dinamo Zagreb 1:1

MOL Vidi – AEK Athens 1:2





