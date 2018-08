Derbi utakmicu prvog kola LaLige odigrali su na Mestalli Valencija i Atletico Madrid, a završilo je bez pobjednika 1:1.

Foto: Twitter

U ovoj dosta dobroj utakmici, do vodstva je došao gostujući tim, kada je u 26. minuti Correa pogodio gol Neta, a Jorgandžije su i na odmor otišle s tim vodstvom.



Ipak, u 56. minuti Rodrigo postiže pogodak za 1:1 i spriječava goste da dođu do punog plijena.



Do kraja nije bilo promjene rezultata.







(SCsport)