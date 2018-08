Danas je selektor BiH Robert Prosinečki objavio spisak za predstojeće dvije utakmice protiv Austrije i Sjeverne Irske, a najviše bure je izazvalo nepozivanje standardnog golmana Zmajeva Asmira Begovića.

Asmir Begović / 24sata.info

Prosinečki je rekao da mora postojati neki red i da Asmir bira utakmice koje će igrati, a sada se na svom Facebook profilu oglasio i golman Bournemoutha.



Njegovu objavu prenosimo u cjelosti bez izmjena.



“Iako bih želio izbjeći bilo kakvu komunikaciju preko medija jer to nije način na koji se stvari trebaju riješavati, osjećam potrebu da se obratim navijačima nakon svega što je rečeno u vezi mog nepozivanja u reprezentaciju.



Prije svega, ovo je za mene bio jedan od najtežih dana u profesionalnoj karijeri jer se nisam nadao da će nakon deset godina u reprezentaciji neko izbrisati moje ime bez da me je barem nazvao ili posjetio i lično objasnio o čemu se i kakvom problemu radi. Mislim da nakon toliko vremena i posvećenosti reprezentaciji nisam zaslužio takav odnos. Bukvalno sam danas izašao s treninga i preko poruka i novinskih tekstova saznao da ovaj put nisam na spisku reprezentacije i iskreno mislim da je to nedopustivo i da vrijeđa ne samo mene nego instituciju reprezentacije.



Prvo i najvažnije što želim reći je da ja ne biram utakmice i nikada to ne bih radio. U reprezentaciji sam odigrao 61 utakmicu, a 19 ih je bilo prijateljskih i to na različitim kontinentima. 11 puta sam utakmice počinjao s klupe i pošteno se svojim napornim radom borio za svoje mjesto na golu. Uvijek sam poštovao saigrače i trenere i instituciju selektora i njegove odluke i poštujem i sada. Za BiH sam uvijek igrao srcem i bez kompromisa i kalkulacija.



Dva puta sam od selektora tražio poštedu. Prvi put zbog povrede koju sam vukao od januara, a Nogometnom savezu, selektoru i našem medicinskom timu sam poslao kompletnu medicinsku dokumentaciju. S dopuštenjem selektora sam propustio okupljanje kako bi se za vrijeme pauze što bolje oporavio. Drugi put mi se desio privatni problem; kao bivšeg igrača i čovjeka sam selektora zamolio da me poštedi utakmica. Nisam zahtijevao, nisam tražio, nisam uslovljavao, samo sam zamolio i selektor mi je u kratkom razgovoru dao dopuštenje. Da nije, prihvatio bih to i došao na okupljanje.



U tri mjeseca koja su uslijedila niko me od trenera ili predstavnika saveza nije nazvao ili rekao da postoji bilo kakav problem jer da jeste ja bih ga barem pokušao riješiti. Slažem se da u reprezentaciji treba postojati hijerarhija i red, ali ja sam tu hijerarhiju u ovom slučaju poštovao i nisam zaslužio da me se prikazuje kao nekoga ko izbjegava utakmice.



Isto tako nije istina da je selektor sa mnom o tome razgovarao; od kada je Prosinečki selektor osim kada sam ja zvao da zamolim za poštedu nije me zvao, posjećivao ili kontatirao na bilo koji način. Štaviše, više puta sam zvao selektora da se čujemo ili vidimo smatrajući da je to normalan odnos ali nisam dobijao nikakav odgovor.



Na kraju, ja ne igram za selektore ni za Savez ni za bilo koje individualce ili nečije privatne interese. Ja sam uvijek igrao i opet ću igrati za svoju zemlju Bosnu i Hercegovinu i to mi niko ne može oduzeti.



Ovo je moj stav i jedini komentar na ovu temu u ovom trenutku i ne želim se upuštati u daljnju raspravu i kvariti atmosferu prije važnih utakmica koje dolaze.



Ekipi želim puno sreće i sve najbolje u utakmicama protiv Sjeverne Irske i Austrije, za njih ću navijati svim srcem”, napisao je Begović na svom zvaničnom Facebook profilu.





