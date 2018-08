Nakon objavljivanja spiska pozvanih igrača za mečeve protiv Sjeverne Irske i Austrije, selektor nogometne "A“ reprezentacije Bosne i Hercegovine Robert Prosinečki objasnio je zašto na spisku ponovo nema golmana Bournemoutha Asmira Begovića, nekada prvog čuvara mreže reprezentacije BiH.

Foto: 24sata.info

Prosinečki naglašava da Begovića nije pozvao iz dva razloga, te da mu ta odlika nije bila jednostavna za donijeti.



- Ne volim igrače koji biraju utakmice. Begović je imao problema pred Bugarsku a zatim u Francusku i to je ok, ali onda je ponovo imao problema pred Južnu Koreju. On brani dobro, tako da mi nije bilo lako donijeti ovu odluku, ali moramo poštovati reprezentaciju. Svi igrači su išli u Južnu Koreju, a neki su bili i povrijeđeni. Govorimo o 25 sati putovanja, a niko se nije bunio Mora se znati red, ne mogu igrači dolaziti kako ko hoće. Razgovarao sam s njim i njegovi razlozi za nedolazak njemu su bili veliki a meni mali. To je jedan od razloga što Begovića nema – objasnio je Prosinečki.



Osvrnuo se na mečeve protiv Sjeverne Irske i Austrije i rekao da je zadovoljan jer većina reprezentativaca BiH igra u svojim klubovima, ali smatra da će nedostajati povrijeđeni Kolašinac.



- Upoznat sam s reprezentacijom Sjeverne Irske, nisu mijenjali tim šest godina, igraju po Engleskoj, dobri su i kvalitetni. Znaju igrati nogomet, ali mislim da ćemo biti spremni za taj meč. Očekujem da ćemo igrati dobro, kao što smo igrali protiv Južne Koreje. Austrija je ozbiljna reprezentacija, ali o njima ćemo razmišljati nakon Sjeverne Irske. Imaju kvalitet, disciplinovani su i organizovani - izjavio je Prosinečki.



Prosinečki dodaje da su povratnici u reprezentaciju Rade Krunić i Sanjin Prcić pozvani jer igraju dobro u svojim klubovima, te da mu je žao što Bešić nije otišao iz Evertona.



- Krunić je odigrao odličnu sezonu u Empoliju, a Prcić je jučer odigrao 20-tak minuta za Levante. On je vezni igrač, a mislim da je vezni red najvažniji za reprezentaciju BiH. Bešić mora otići iz Evertona da bi igrao. Trener ne računa na njega, a on ima želju za igrom i motivaciju - zaključio je Prosinečki.



Selektor BiH će nastaviti pratiti i Premijer ligu BiH, a gledao je derbije Željezničar – Sarajevo i Sarajevo – Zrinjski.



Reprezentacija BiH će se okupiti 3. septembra u Sarajevu gdje će početi pripreme za mečeve Lige nacija.



(FENA)