Odigrano je sedam utakmica Prve lige FBiH, a pobjede su upisali Velež, Jedinstvo, Zvijezda, Orašje, Bosna i Bratstvo.

Velež je na domaćem terenu uspio stići do pobjede nad Goraždem, koje je utakmicu završilo s igračem manje pošto je u 71. minuti crveni karton zaradio Ćulov.



Rođeni su do vodstva stigli na otvaranju utakmice. U 10. minuti je dosuđen penal, a siguran realizator istog bio je Brandao.



Ipak, Goražde je u nastavku pružilo dosta dobru partiju, a do izjednačenja su stigli u 51. minuti. Blagojević je pogodio mrežu domaćih. Brojčanu prednost na terenu Velež koristi u 80. minuti, kada Nusmir Fajić pogađa mrežu gostiju. Isti igrač postavlja konačni rezultat (3:1) u sudijskoj nadoknadi.



Jedinstvo je stiglo do pobjede na gostovanju u Čapljini, a strijelac pobjedonosnog gola bio je Radosavljević u 44. minuti.



Svi rezultati 2. kola Prve lige FBiH:



Velež-Goražde 3:1

Zvijezda-Vitez 2:1

Metalleghe BSI-Orašje 1:2

Novi Travnik-Rudar 2:2

Bratstvo-Slaven 1:0

Bosna-Tošk 1:0

Čapljina-Jedinstvo 0:1



Tabela:



1. Velež 2 2 0 0 7:2 6

2. Zvijezda 2 2 0 0 3:1 6

3. Jedinstvo 2 2 0 0 2:0 6

4. Metalleghe BSI 2 1 0 1 4:2 3

5. Igman 1 1 0 0 2:0 3

6. Tošk 2 1 0 1 3:2 3

7. Slaven 2 1 0 1 2:1 3

8. Orašje 2 1 0 1 2:2 3

9. Bosna 2 1 0 1 1:1 3

10. Bratstvo 2 1 0 1 2:3 3

11. Olimpik 1 0 1 0 0:0 1

12. Vitez 2 0 1 1 1:2 1

13. Novi Travnik 2 0 1 1 2:4 1

14. Rudar 2 0 1 1 2:5 1

15. Čapljina 2 0 0 2 1:5 0

16. Goražde 2 0 0 2 1:5 0



