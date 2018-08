Danas je utakmicom Chieva i Juventusa počelo takmičenje u italijanskoj Seriji A, a domaći su bili na pragu potpunog iznenađenja.

Foto: Agencije

Utakmica je na kraju završena pobjedom Juventusa od 3:2, a pobjednički gol Stara dama je postigla u sudijskoj nadoknadi. Heroj Juventusa bio je



Juventus je do vodstva došao već u 3. minuti kada je pogodio Khedira. Vjerovatno su svi već tada počeli da pogađaju koliko će Juventus postići pogodaka do kraja, ali Chievo nije tako mislio.



U 38. minuti domaći stižu do poravnanja preko Stepinskog, a drugo poluvrijeme donosi potpuni preokret.



Giaccherini pogađa s penala u 54. minuti, a Juventus dolazi do izjednačenja autogolom Banija u 75. minuti.



Napadao je Juve do kraja, a veliku radost gostujućim navijačima donosi Bernardeschi u 93. minuti.





(SCsport)