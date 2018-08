Odigrane su još četiri utakmice drugog kola engleske Premijer lige na kojim je viđeno 13 golova.

Everton je na svom Goodisonu savladao Southampton s 2:1. Strijelac za Karamele je ponovo bio mladi Richarlison, a gol je postigao i Walcott. Poraz gostiju ublažio je Danny Ings.



Tottenham je teže od očekivanog stigao do trijumfa nad Fulhamom na svom stadionu. Rezultat je bio također 2:1, a pobjedonosni gol za Spurse je u 74. minuti postigao Trippier.



Bournemouth je stigao do iznenađujuće pobjede na gostovanju West Hamu. Domaći su došli do vodstva preko Arnautovića ali su Trešnjice uspjele preokrenuti rezultat u svoju korist i slaviti s 2:1.



Everton – Southampton 2:1 (Walcott 15’, Richarlison 31’ / Ings 54’)

Tottenham – Fulham 3:1 (Moura 43’, Trippier 74’, Kane 78’ / Mitrović 52’)

Leicester – Wolves 2:0 (Doherty 29'(ag), Maddison 45’)

West Ham – Bournemouth 1:2 (Arnautović 33'(p) / Wilson 60’, Cook 66’)





