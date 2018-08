Fudbaleri Trenčina plasirali su se u play-off Evropske lige nakon što su kao gosti remizirali protiv Feyenoorda 1:1, te su se nakon pobjede 4:0 u prvom meču sigurno plasirali dalje.

Holanđani su rano poveli u 8. minuti preko Botteghina, ali samo što se krenulo sa centra Hamza Čataković je maestralno iz prve proigrao Mancea koji je pogodio za 1:1, a taj rezultat se nije mijenao do kraja.



Dalje je prošao i Rosenborg koji je sa 3:0 savladao irski Cork City, a strijelac vodećeg gola za Norvežane bio je naš Besim Šerbečić koji se dobro snašao nakon jednog ubačaja i nogom je zatresao mrežu gostiju.



Splitski Hajduk je šokantno ispao nakon poraza od FCSB (nekadašnja Steaua) sa 2:1. Rumunska ekipa je vodila golom Gnohere u 53. minuti, ali je Said osam minuta prije kraja pogodio za izjednačenje. Kada se činilo da će ostati tako i nakon 0:0 na Poljudu proći dalje, Splićani u 93. minuti primili gol i ispali, a ponovo je junak domaćih bio Gnohere.



Rijeka je priredila veliko razočarenje u duelu sa norveškim Sarpsborgom, te je poražena na Rujevici sa 0:1 golom Mortensena u 83. minuti. Sarpsborg je tako nakon remija 1:1 iz prvog meča prošao dalje.



Partizan je i u revanšu bio bolji od danskog Nordsjaellanda sa 3:2, a do 80. minute igrao je i Goran Zakarić. Maribor se nakon 0:0 protiv Glasgow Rangersa oprostio od Evrope, a Jasmin Mešanoviće je izašao iz igre deset minuta prije kraja.



Zenit je napravio nevjerovatan podvig i nakon poraza od 0:4 u prvom meču od Dinamo Minska na svom terenu je slavio sa nevjerovatnih 8:1 poslije produžetaka, a Rusi su od 72. minute igrali i sa igračem manje.



Rezultati



Kairat Almaty-Sigma Olomouc 1:2

Progrès Niederkorn-FC Ufa 2:2

AEK Larnaca-SK Sturm Graz 5:0

HJK Helsinki-Olimpija Ljubljana 1:4

FC Copenhagen-CSKA Sofia 2:1

Universitatea Craiova-RB Leipzig 1:1

Apoel Nicosia-Hapoel Be'er Sheva 3:1

CFR Cluj-Alashkert 5:0

FC Midtjylland-The New Saints 3:1

Kukesi-Torpedo Kutaisi 2:0

Molde-Hibernian 3:0

Suduva-Spartaks Jurmala 0:0

Zalgiris-Sevilla 0:5

Zenit St Petersburg-Dinamo Minsk 8:1

Luzern-Olympiakos 1:3

Maccabi Tel-Aviv-Pyunik 2:1

Dinamo Brest-Apollon Limassol 1:0

LASK-Besiktas 2:1

Atalanta-Hapoel Haifa 2:0

FC Basel-Vitesse 1:0

Brøndby IF-Spartak Subotica 2:1

F91 Dudelange-Legia Warsaw 2:2

Zrinjski Mostar-Ludogorets Razgrad 1:1

Lech Poznan-KRC Genk 1:2

NK Maribor-Rangers 0:0

Steaua Bucharest-Hajduk Split 2:1

Feyenoord-AS Trencín 1:1

KAA Gent-Jagiellonia Bialystok 3:1

Partizan-FC Nordsjælland 3:2

Rapid Vienna-Slovan Bratislava 4:0

Bordeaux-Mariupol 2:1

HNK Rijeka-Sarpsborg 0:1

Rosenborg-Cork City 3:0





