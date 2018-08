U uzvratnom susreta trećeg pretkola Europske lige Zrinjski i Ludogorets su u Širokom Brijegu odigrali neodlučeno 1:1, a prolaz dalje izborio je bugarski prvak zahvaljujući pobjedi 1:0 u prvom susretu.

Foto: Fena

Uvodnih dvadesetak minuta utakmice igralo se uglavnom na sredini terena bez izglednih prilika. Gosti su poveli u 24. minuti praktično iz prve ozbiljnije situacije. Claudiu Kaseru šutirao je s petnaestak metara, lopta se odbila od igrača Zrinjskog i prevarila vratara Antonija Soldu koji je ostao na pogrešnoj nozi.



Nakon primljenog gola "Plemići" su na sve načine pokušavali probiti bugarsku obranu, no to im nikako nije polazilo za rukom.



S druge strane Ludogorets je imao veliku šansu u 44. minuti. Virgil Misidjan probio je po desnoj strani, uposlio Kaserua koji je neometan s pet metara šutirao, ali je Soldo ovaj put bio na mjestu i spasio siguran gol.



Ulazak Tonija Jovića na poluvremenu utakmice unio je malo živosti u redove Zrinjskog, no opet su gosti bili bliži pogotku. U 69. minuti Wanderson je bio u velikoj prilici. Izbio je sam pred vratara Soldu, prebacio loptu preko njega, ali je u posljednji tren loptu s crte skinuo Slobodan Jakovljević.



Dobru priliku Zrinjski je propustio u 80. minuti kada je Nemanja Bilbija glavom šutirao s pet metara, ali je njegov pokušaj izvrsno obranio vratar gostiju.



I kada se činilo da će utakmica završiti rezultatom 1:0, Bilbija je u sudačkoj nadoknadi iskoristio smušenost obrane gostiju i pogodio za 1:1.



Zrinjski se tako oprostio od Europe nakon odigranih šest susreta u kojima je upisao jednu pobjedu, tri neodlučena rezultata i dva poraza.



Navijači bh. prvaka na kraju nisu bili razočarani večerašnjom predstavom Zrinjskog i svoje su miljenike ispratili dugotrajnim pljeskom.





(FENA)