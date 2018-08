Radna etika Cristiana Ronalda (33) je nevjerovatna, a u to su se mogli lično uvjeriti i njegovi novi saigrači u Juventusu prilikom treninga.

Cristiano Ronaldo / 24sata.info

Italijanski novinar Gianni Balzarini je pomno pratio senzacionalni prelazak Ronalda u Juventus za 100 miliona funti. Također, imao je uvid u to kako su Juventusovi igrači reagovali na njegov dolazak.



Ronaldo stiže na treninge prije svojih klupskih kolega i ostaje uvijek posljednji na izlasku, napisao je Balzarini za Daily Mail.



"Kada Juventusovi igrači dođu na trening, oni nađu Ronalda, koji je tamo već određeno vrijeme. I uvijek posljednji ode. Ostatak grupe je iznenađen njegovim pristupom. Juventusovi igrači kažu da svake sezone startaju od nule. Šta se prije desilo nije bitno, oni moraju biti gladni i motivisani. To savršeno odgovara Ronaldu. On je odlučan da napreduje svaki dan. Ronaldo i Juventus se savršeno slažu", napisao je Balzarini.



Taj osjećaj podijelio je i Douglas Costa, koji je rekao kako je Ronaldo apsolutna mašina.



"Nije moguće pratiti Ronalda na treningu. Kada je stigao, on je već obavio trening, kada smo otišli, on je i dalje trenirao. Nikad nisam vidio igrača kao njega", rekao je Costa.



U međuvremenu, portugalski napadač je debitovao za Juventus tokom vikenda u tradicionalnom predsezonskom prijateljskom meču protiv Juventusove B ekipe.



Zvanični debi imat će ovog vikenda kada Juventus kreće s takmičenjem u Seriji protiv Chieva.



(Klix.ba)