Selektor reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić imao je samo riječi hvale za golmana Danijela Subašića koji je danas objavio da završava reprezentativnu karijeru, a rekao je da on kao i Vedran Ćorluka i Mario Mandžukić zaslužuju dostojan oproštaj.

Zlatko Dalić / 24sata.info

Dalić je rekao da je razgovarao sa Subašićem prije javne objave da se povlači iz reprezentacije, te da ga potpuno razumije i prihvata to.



"Kao što je bilo s Ćorlukom i Mandžukićem, razgovarao sam s Danijelom prije objave ove odluke koju potpuno razumijem i prihvatam. Znam da je Danijelu bila velika želja braniti za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu i zaista niko od nas, pa ni on sam, nije mogao poželjeti bolji scenarij u Rusiji", kao je Dalić.



Nakon toga, on je rekao da ovaj trojac zaslužuje dostojan oproštaj te im je svima poželio sreću u nastavku karijere.



"Šta reći o golmanu koji je obranio četiri penala u dvije utakmice, a da već svi ne znaju? Ono što svakako treba spomenuti jest da Subašić nije bio značajan samo na terenu, već je i sjajna osoba za atmosferu u svlačionici. Iako je znao da može braniti još jedan ciklus, smatrao je da je vrijeme za druge, što dovoljno govori o njegovom odnosu prema saigračima. Želim mu svu sreću u nastavku karijere i privatnom životu, a nama će uvijek biti dobrodošao gost u hotelu reprezentacije i na našim utakmicama, baš kao i Vedran i Mario. Smatram da sva trojica zaslužuju dostojan oproštaj od najdražeg im dresa i da to trebamo na odgovarajući način organizirati", završio je Dalić.





(24sata.info)