Utakmica UEFA-inog Superkupa između fudbalera Real Madrida i Atletico Madrida odigrat će se večeras u Talinu sa početkom u 21 sat po srednjeevropskom vremenu.

Bit će to prva utakmice UEFA-inog Superkupa, u dosadašnjih 46. izdanja, u kojoj će igrati timovi iz istog grada.



Nikada na manjem stadionu



Meč prošlosezonskog osvajača Lige prvaka Reala i Evropa lige Atletica bit će odigran na A Le Coq Areni ili Lillekula stadionu, specijalno proširenog kapaciteta, na 15.000 sjedećih mjesta, za večerašnju utakmicu. Finale UEFA-inog takmičenja tako će biti odigrano na nikada manjem stadionu.



Ukoliko Real pobijedi izjednačit će se sa ljutim rivalom Barcelonom, te Milanom na prvom mjestu vječne liste osvajača Superkupa, sa po pet trofeja. Isto tako, fudbaleri Reala u estonskoj prijestolnici imaju priliku da treći put uzastopno osvoje trofej namijenjen osvajaču Superkupa Evrope. Atletico Madrid je do sada dva puta slavio u susretima kojima se zvanično otvara sezona u međunarodnim evropskim klupskim takmičenjima.



Utakmicu madridskih rivala večeras će suditi Poljak Szymon Marciniak. Prema posljednjim najavama Real bi trebao nastupiti u sljedećem sastavu: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Isco, Bale, Benzema i Asensio. Atletico bi se ”kraljevskom klubu” od prvog minuta trebao suprotstaviti sa ovom jedanaestorkom: Oblak, Juanfran, Godin, Gimenez, Filipe Luis, Koke, Saul, Rodrigo, Lemar, Griezmann i Costa.



Radi politike nije bilo njemačkog duela 1974.



Od 1972. godine igra se Superkup Evrope, kada je Ajax u dvomeču bio bolji od Glasgow Rangersa, ukupnim rezultatom 6:3. Od tada, igran je svake sezone, izuzev 1974. kada su se trebali sastati Bayern iz Minhena, iz tadašnje Zapadne Njemačke i Magdeburg, iz Istočne Njemačke. Radi političkih tenzija i globalnih svjetskih podjela odlučeno je da se utakmice ne igraju. Radi toga, umjesto 46 do sada je odigrano 45 UEFA-inih Superkupova.



Samo jedan klub sa prostora regije Zapadnog Balkana, odnosno iz zemalja nastalih raspadom bivše SFR Jugoslavije bio je učesnik UEFA-inog Superkupa. Crvena zvezda iz Beograda, tada aktuelni pobjednik Kupa šampiona, 19. novembra 1991. godine na Old Traffordu izgubila je od Manchester Uniteda, tada pobjednika Kupa kupova, rezultatom 1:0. Pred 22.110 gledalaca gol odluke za slavlje tima menadžera Alexa Fergusona postigao je Brian Mclair u 67. minutu susreta. Odlukom UEFA-e druga utakmica nije igrana u Beogradu radi rata u bivšoj SFRJ, odnosno tokom 1991. na teritorijima današnjih Republike Hrvatske i Republike Slovenije.



Ipak, na prostoru od Vardara do Triglava igrana je utakmica Superkupa. Bilo je to 8. avgusta prošle godine na stadionu ”Filip II” u Skoplju (Makedonija), kada je 30.241 gledalac posmatrao pobjedu Real Madrida nad Manchester Unitedom –2:1.



Po dva susreta u UEFA-inom Superkupu igrana su do 1997. godine (na domaćem i gostujućem terenu), a od 1998. do 2012. igrao se jedan meč na stadionu ”Louis II” u Monaku. Od 2013. gradovi domaćini se mijenjaju. Tako će duel pobjednika predstojeće Lige prvaka i Evrope lige biti igran 14. avgusta 2019. na stadionu ”Vodafon Park” u Istanbulu (Turska), dok će u avgustu 2020. domaćin Superkupa Evrope biti ”Dragao” u Portu (Portugal).



